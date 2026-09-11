Эти 7 сериалов НТВ получили продолжение в 2026 году: не только «Невский» и «Первый отдел»

НТВ в этом году явно решил не отпускать проверенных временем героев. Среди продолжений есть и большие полицейские франшизы, и медицинские драмы, и детективы, которые зрители смотрят уже много сезонов.

Я выбрала семь проектов, возвращения которых выглядят особенно интересно.

«Невский-8»

Петербург снова становится местом сложных расследований и криминальных разборок. Генерал Кондратьев возвращается к прежней должности, а вместе с ним оживает старый конфликт с полковниками Михайловым и Окунько.

Параллельно город сталкивается с серией преступлений, с которой не могут справиться ни полиция, ни криминальные авторитеты. Похоже, спокойной жизни героев ждать точно не приходится.

«Первый отдел-6»

Брагин снова берется за дело, которое началось много лет назад. Убийство продавщицы Морозовой произошло еще в 1999 году, но спустя десятилетия появляются люди, способные вывести следствие на новый уровень.

Особенно интересно, что расследование постепенно связывается с гибелью Лакшина. Для Брагина обычное старое дело превращается в куда более сложную историю.

«Шеф-8»

На этот раз расследование становится для Виктора Расторгуева личным. Он узнает, что гибель его жены и дочери, которую долго считали несчастным случаем, на самом деле могла быть тщательно спланированным преступлением.

Теперь начальнику уголовного розыска придется искать виновных не только как профессионалу, но и как человеку, которому есть что терять.

«Балабол-10»

Саня Балабин получает сразу несколько причин вернуться к старым делам. Расследование преступлений пятнадцатилетней давности выводит его на людей, связанных с прошлым молодого судмедэксперта Эдуарда Путилина.

А в личной жизни Балабина тоже неспокойно: Марьям уезжает в Москву, а сам Саня узнает о возможном существовании дочери. Кажется, десятый сезон решил не экономить на сюрпризах.

«Скорая помощь-9»

В жизни врачей 58-й подстанции появляются новые правила. Руководство меняется, а новый начальник Максаков требует сократить количество госпитализаций и ориентируется прежде всего на показатели.

Кулигин и его коллеги с таким подходом мириться не собираются. Поэтому привычные медицинские истории в новом сезоне дополняются еще и серьезным конфликтом с руководством.

«Акушер-3»

Глеб Каверин снова сталкивается с проблемами, от которых никак не получается спрятаться. Он продолжает работать в перинатальном центре, но одновременно пытается помочь Лизавете Громовой, которая оказалась под арестом после истории с бизнесменом Еремеевым.

Здесь снова смешиваются медицина, личные драмы и детективная интрига — именно то сочетание, за которое сериал полюбили зрители.

«Алекс Лютый. Золото войны»

А вот этот проект отправит зрителей в 1979 год. После убийства антиквара Тропарева из его квартиры исчезает ценная старинная вещь, которая неожиданно связывает современное преступление с событиями далекого прошлого.

Следователю Елисееву предстоит разобраться, какое отношение к новому делу имеет старая тайна. Историческая атмосфера, загадки и преступления, которые пережили несколько десятилетий, обещают крепкий детектив.

Похоже, НТВ снова сделал ставку на знакомых героев — и это вполне логично. Когда зритель уже успел привязаться к персонажам, увидеть их новые дела иногда хочется гораздо сильнее, чем знакомиться с совершенно новой историей.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.