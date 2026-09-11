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Киноафиша Статьи Короля Ночи полностью выдумали сценаристы «Игры престолов»: в книгах Мартина все было иначе — рассказываем

Короля Ночи полностью выдумали сценаристы «Игры престолов»: в книгах Мартина все было иначе — рассказываем

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Но стоит учитывать, что две книги еще не дописаны.

Короля Ночи в сериале сделали главным воплощением зла, но в книгах Джорджа Мартина похожая угроза устроена гораздо загадочнее. И главное различие — в том, что книжный мир пока вообще не предлагает нам одного очевидного врага, которого достаточно уничтожить, чтобы остановить зиму.

Король Ночи — конкретный злодей

В «Игре престолов» Король Ночи имеет вполне определенное происхождение. Его создали Дети Леса, превратив человека в оружие против Первых людей. Впоследствии он вышел из-под контроля и стал предводителем армии мертвых.

Его цель тоже сформулирована достаточно четко: уничтожить живых, стереть человеческую память и добраться до Брана. Поэтому гибель Короля Ночи автоматически становится крахом всей армии Ходоков.

А в книгах все намного туманнее

У Мартина Иные — скорее самостоятельная древняя сила, чем армия под командованием одного всемогущего злодея. Они появляются редко, а их культура, цели и мотивы практически не раскрыты.

При этом в легендах действительно существуют две разные фигуры. Ночной Король — древний лорд-командующий Ночного Дозора, который, согласно преданию, связал свою судьбу с таинственной женщиной с синими глазами. А Великий Иной фигурирует прежде всего в религиозных представлениях последователей Рглора как противоположность Владыке Света.

Именно здесь начинается самое интересное: книжный Великий Иной пока скорее мифологический образ, чем полноценный персонаж.

Мартин оставил пространство для сюрприза

Кадр из сериала «Игра престолов»

Сериал дал зрителям понятную схему: есть Король Ночи, есть его армия и есть финальная битва. В книгах такой конструкции пока нет. Иные действуют как загадочная сила, а легенды о Долгой Ночи существуют сразу в нескольких версиях.

Поэтому сравнивать Короля Ночи с Великим Иным напрямую не совсем правильно. Это скорее два разных способа представить северную угрозу — конкретный экранный антагонист и гораздо более туманный книжный образ.

И именно это может сделать будущую книжную развязку намного интереснее. Если сериал дал нам ответ на вопрос «кто главный злодей?», Мартин пока оставляет вопрос открытым — и вполне возможно, что именно в этом заключается главный сюрприз.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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