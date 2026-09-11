Фронтовики заметили бы сразу: какие ошибки допустили в наградах Шарапова в «Место встречи изменить нельзя»

Даже странно, что такое упущение не заметили.

На экране китель Шарапова выглядит убедительно, но для человека, который прошел войну и хорошо знал советские награды, некоторые детали наверняка сразу бы бросились в глаза. Костюмеры постарались передать эпоху, но с орденами и медалями вышла настоящая путаница.

Медаль, которой у Шарапова быть не должно

Самая заметная ошибка в «Место встречи изменить нельзя» — медаль «За оборону Ленинграда». Она висит на кителе рядом с медалями «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги». Получается весьма необычная биография: герой будто бы участвовал в обороне блокадного Ленинграда, а затем прошел через Берлин и Прагу.

Проблема в том, что по книге и фильму Шарапов к числу награжденных этой медалью не относился. Право на нее получали те, кто участвовал в обороне города или сражался на его подступах в установленный период.

Ордена на правой стороне тоже перепутали

По правилам того времени орден Отечественной войны должен был идти первым, а Красная Звезда — дальше, ближе к рукаву. На кителе Шарапова они расположены наоборот.

Для современного зрителя мелочь практически незаметная. Для фронтовика — совсем другое дело: порядок наград был строго установлен и хорошо известен тем, кто носил их каждый день.

Знак «Гвардия» появился раньше своего времени

Есть и еще одна любопытная деталь. На кителе Шарапова заметен вариант знака «Гвардия» с мелкой насечкой по нижнему краю знамени. Такая особенность появилась только после изменений 1950 года.

А события фильма происходят вскоре после войны. То есть перед нами знак, которого в 1945 году в таком виде еще попросту не существовало.

Вместо «Виртути Милитари» — совсем другая награда

Сильнее всего историческая неточность заметна с польской наградой, передает дзен-канал «Давид Цитин». По сюжету Шарапов — разведчик с серьезными боевыми заслугами, но на ленте, которая должна соответствовать польскому «Виртути Милитари», оказывается Крест Заслуги.

Причем это награда за трудовые и общественные достижения, а не за военные подвиги. Более того, использован вариант, появившийся уже после войны.

И получается забавная ситуация: фронтовая биография у Шарапова героическая, а часть наград на его груди рассказывает совсем другую историю.

В итоге претензий к костюмам эпохи может быть немало, но именно награды особенно интересны. Для обычного зрителя они просто создают образ бывалого фронтовика. А человек, который знал армейские правила и видел эти знаки вживую, наверняка мог заметить несоответствия буквально за несколько секунд.

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