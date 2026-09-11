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Киноафиша Статьи Фронтовики заметили бы сразу: какие ошибки допустили в наградах Шарапова в «Место встречи изменить нельзя»

Фронтовики заметили бы сразу: какие ошибки допустили в наградах Шарапова в «Место встречи изменить нельзя»

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Даже странно, что такое упущение не заметили.

На экране китель Шарапова выглядит убедительно, но для человека, который прошел войну и хорошо знал советские награды, некоторые детали наверняка сразу бы бросились в глаза. Костюмеры постарались передать эпоху, но с орденами и медалями вышла настоящая путаница.

Медаль, которой у Шарапова быть не должно

Самая заметная ошибка в «Место встречи изменить нельзя» — медаль «За оборону Ленинграда». Она висит на кителе рядом с медалями «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги». Получается весьма необычная биография: герой будто бы участвовал в обороне блокадного Ленинграда, а затем прошел через Берлин и Прагу.

Проблема в том, что по книге и фильму Шарапов к числу награжденных этой медалью не относился. Право на нее получали те, кто участвовал в обороне города или сражался на его подступах в установленный период.

Ордена на правой стороне тоже перепутали

По правилам того времени орден Отечественной войны должен был идти первым, а Красная Звезда — дальше, ближе к рукаву. На кителе Шарапова они расположены наоборот.

Для современного зрителя мелочь практически незаметная. Для фронтовика — совсем другое дело: порядок наград был строго установлен и хорошо известен тем, кто носил их каждый день.

Знак «Гвардия» появился раньше своего времени

Есть и еще одна любопытная деталь. На кителе Шарапова заметен вариант знака «Гвардия» с мелкой насечкой по нижнему краю знамени. Такая особенность появилась только после изменений 1950 года.

А события фильма происходят вскоре после войны. То есть перед нами знак, которого в 1945 году в таком виде еще попросту не существовало.

Вместо «Виртути Милитари» — совсем другая награда

Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Сильнее всего историческая неточность заметна с польской наградой, передает дзен-канал «Давид Цитин». По сюжету Шарапов — разведчик с серьезными боевыми заслугами, но на ленте, которая должна соответствовать польскому «Виртути Милитари», оказывается Крест Заслуги.

Причем это награда за трудовые и общественные достижения, а не за военные подвиги. Более того, использован вариант, появившийся уже после войны.

И получается забавная ситуация: фронтовая биография у Шарапова героическая, а часть наград на его груди рассказывает совсем другую историю.

В итоге претензий к костюмам эпохи может быть немало, но именно награды особенно интересны. Для обычного зрителя они просто создают образ бывалого фронтовика. А человек, который знал армейские правила и видел эти знаки вживую, наверняка мог заметить несоответствия буквально за несколько секунд.

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Фото: Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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