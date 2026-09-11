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Даже фанаты аниме будут ломать голову: угадайте кадры из 7 культовых фильмов — но в стиле Миядзаки

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Крестный отец»

Это только кажется простым.

Нейросети добрались до классики: знакомые сцены культовых фильмов превратили в аниме в духе Хаяо Миядзаки. Где-то оригинал угадывается мгновенно, а где-то привычные детали настолько меняются, что приходится поломать голову.

Кино встретилось с аниме

Тренд на превращение кадров в стилистику студии Ghibli быстро разошёлся по соцсетям. Нейросети делают знакомые сцены мягкими, яркими и почти сказочными, но при этом оставляют достаточно деталей, чтобы поклонники кино могли узнать оригинал.

Особенно интересно выглядит классика: даже мрачные и серьёзные фильмы после такой обработки приобретают совсем другое настроение.

Теперь это тест

Мы собрали 7 кадров, но просто любоваться необычными картинками было бы слишком легко. Поэтому предлагаем испытание: попробуйте определить фильм по его аниме-версии.

Некоторые сцены узнаются практически сразу — достаточно взглянуть на персонажей или детали фона. А вот другие нейросеть изменила настолько сильно, что привычные визуальные подсказки перестают работать.

Именно поэтому тест может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд. Здесь недостаточно хорошо знать аниме — придётся вспомнить именно культовое кино и его самые характерные сцены.

Ну что, готовы проверить свою память? Семь кадров, семь фильмов и ни одного оригинального изображения. Сколько названий удастся угадать?

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.

Фото: Кадр из фильма «Крестный отец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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1 комментарий
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