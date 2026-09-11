КИОН готовит новый сериал по сценарию Сергея Минаева: с Безруковым в главной роли

У Сергея Минаева новый необычный проект — комедийный сериал, где деньги буквально становятся частью сюжета. В «Пятерке» бывший миллиардер оказывается заперт внутри пятитысячной купюры и вынужден договариваться с девушкой, которой она случайно досталась.
Как аферист оказался в купюре
Главный герой Анатолий Никодимов когда-то был богатым и влиятельным человеком, но затем потерял все. В итоге судьба преподносит ему совершенно фантастическое наказание — он оказывается внутри пятитысячной банкноты.
Общаться с внешним миром Никодимов способен только через Катю, безработную девушку, к которой случайно попала эта купюра. Для него это единственный шанс выбраться из денежного плена.
Сделка с очень странными условиями
Никодимов обещает Кате разбогатеть в обмен на помощь. Правда, есть проблема: чтобы освободить афериста, девушке придется самой стать участницей его схем.
Катя должна будет обманывать и манипулировать людьми, постепенно отступая от собственных принципов. Получается довольно забавный перевертыш: бывший миллиардер оказался в плену у денег, а обычная девушка получает возможность заработать на их совместной афере.
Безруков, Старшенбаум и Минаев
Главные роли в сериале исполнят Сергей Безруков, Анастасия Белоусова, Ирина Старшенбаум и Иван Добронравов. Также в проекте заняты Николай Шрайбер, Владимир Пермяков, Роман Васильев, Степан Белозеров и Ульяна Пылаева.
Сценарий написал Сергей Минаев, известный по проектам о больших деньгах и финансовых интригах. Но на этот раз привычная для него тема получила фантастическую и комедийную оболочку.
Съемки «Пятерки» только начались и продлятся несколько месяцев. После завершения производства сериал выйдет на КИОН.
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