Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Темиртау
г. Темиртау, просп. Металлургов, 22А, ТД «Элем»
2D, RU
17:00
от 2600 ₸
Онлайн
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Железо
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
