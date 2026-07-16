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Школа магических зверей. Хранители чуда
Расписание Школа магических зверей. Хранители чуда (2025) в Талгаре на сегодня
Расписание Школа магических зверей. Хранители чуда (2025) в Талгаре на сегодня
Школа магических зверей. Хранители чуда
Фильм о дружбе школьников с удивительными говорящими питомцами
приключения, семейный, фэнтези
2025 / Германия
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Метро
Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
10:25
от 1300 ₸
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, RU
10:20
от 1400 ₸
13:45
от 1700 ₸
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
11:10
от 1900 ₸
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