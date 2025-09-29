Меню
KINOMAN

Талгар
Адрес
ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
Телефон

+7 707 733 2020 / для информации

Расписание
1 голос
Расписание
Расписание сеансов в кинотеатре KINOMAN
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
Сегодня 2 сеанса
10:00 23:45 ...
Агент & Irbis
Агент & Irbis
Сегодня 3 сеанса
12:15 16:00 21:40 ...
Альтер
Альтер
Сегодня 1 сеанс
11:00 ...
Аменгер
Аменгер
Сегодня 2 сеанса
14:00 19:35 ...
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие приключения, драма, фэнтези, мелодрама 2025, США
2D, RU
10:00 23:45
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, KZ
12:15 16:00 21:40
Альтер
Альтер боевик, фантастика 2025, Канада
2D, RU
11:00
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
