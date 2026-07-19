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Киноафиша Статьи Для тех, кто скучает по «Викингам» и «Спартаку»: 3 свежих исторических сериала ничуть не хуже

Для тех, кто скучает по «Викингам» и «Спартаку»: 3 свежих исторических сериала ничуть не хуже

19 июля 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Спартак», «Вождь войны»

И сейчас в этом жанре снимают достойные проекты.

Исторические сериалы снова набирают популярность, но теперь авторы все чаще делают ставку не только на зрелищные битвы, но и на политические игры. Мы выбрали три проекта, которые уже привлекли внимание любителей жанра — для тех, кто скучает по «Спартаку» и «Викингам».

Король и завоеватель — история битвы, изменившей Англию

Сериал переносит зрителей в XI век, когда Англия оказалась на пороге смены власти. После того как король Эдуард Исповедник остался без наследника, за престол начинают бороться сразу два сильных претендента — Гарольд Годвинсон и герцог Нормандии Вильгельм.

Авторы показывают не только будущую битву при Гастингсе, но и придворные интриги, дипломатические союзы и борьбу за влияние. При этом сериал не претендует на абсолютную историческую точность: некоторые события и отношения между персонажами заметно переработаны ради драматургии.

Спартак: Дом Ашура — неожиданное продолжение культовой истории

Кадр из сериала «Спартак»

Создатель оригинального «Спартака» Стивен С. ДеНайт решил пойти необычным путем и показал альтернативную судьбу одного из самых противоречивых персонажей.

По сюжету Ашур выжил после восстания и в награду получил школу гладиаторов Батиата. Теперь ему приходится бороться уже не на арене, а среди римской знати, владельцев школ и влиятельных покровителей. В сериале сохранилось все, за что зрители любили оригинал: жестокие поединки, заговоры, борьба за власть и харизматичные герои.

Вождь войны — масштабная история с Джейсоном Момоа

Одной из самых необычных премьер стал сериал о Гавайских островах XVIII века. Главную роль исполнил Джейсон Момоа, который также участвовал в создании проекта и снял финальный эпизод.

Его герой возвращается домой в разгар борьбы между местными королевствами. На фоне внутренних конфликтов появляются иностранцы с огнестрельным оружием, что полностью меняет привычный баланс сил. Авторы уделили большое внимание культуре и языку коренных жителей, поэтому сериал «Вождь войны» выделяется не только масштабом, но и попыткой показать историю глазами самих гавайцев.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из сериала «Спартак», «Вождь войны»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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2 комментария
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