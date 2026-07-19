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Киноафиша Статьи Спросили у ИИ, что круче – «Дом дракона» или «Кольца власти»: вы удивитесь, каков вердикт нейросети

Спросили у ИИ, что круче – «Дом дракона» или «Кольца власти»: вы удивитесь, каков вердикт нейросети

19 июля 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Вот это я называю неожиданным поворотом! 

Противостояние двух главных фэнтези-франшиз современности — «Дома дракона» и «Колец власти» — уже давно переросло в полноценную войну фанатских лагерей. Поклонники Толкина и Мартина спорят на форумах и в соцсетях, пытаясь доказать превосходство своего сериала.

Каждый проект имеет миллионную армию сторонников. А мы решили прибегнуть к помощи искусственного интеллекта — нейросети, свободной от ностальгии по книгам. ИИ проанализировал сценарии, рейтинги, зрительские отзывы и визуальное исполнение, чтобы выдать объективный вердикт и назвать лучшее фэнтези. И результат может удивить.

Сценарий

«Дом дракона» — это классическая политическая драма в духе «Игры престолов». Сценарий строится на династических распрях, дворцовых интригах и сложных, противоречивых персонажах, которые не делятся на черных и белых. Это история о том, как амбиции и недопонимание разрушают семью и королевство.

«Кольца власти» подходят к повествованию иначе. Это эпическое фэнтези, вдохновленное мифологией Толкина. Сценарий разворачивается в нескольких параллельных сюжетных линиях, охватывающих эльфов, гномов, людей и хоббитов. Это история о надежде, дружбе и искуплении, которая строится не на интригах, а на масштабном приключении.

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Рейтинги и зрительская реакция

У «Дома дракона» рейтинг на Rotten Tomatoes от критиков — 88%, зрительский — около 74%. У «Колец власти» ситуация спорная: критики поставили 84%, а вот зрительские оценки остановились на 48%.

Но, важно отметить, что «Кольца власти» подвергались более жесткой критике со стороны фанатов Толкина за вольную трактовку первоисточника. Однако те, кто смотрит сериал как самостоятельное произведение, часто отмечают глубину и эмоциональную насыщенность сюжета. «Дом дракона», в свою очередь, получил более ровные и предсказуемо высокие оценки благодаря верности духу «Игры престолов».

Визуал

Здесь «Кольца власти» вырываются вперед с огромным отрывом. Бюджет Amazon в миллиард долларов чувствуется в каждом кадре. Масштабные панорамы Нуменора, величественные чертоги гномов, архитектура эльфов — это эталонный визуал, достойный большого кино.

«Дом дракона», конечно, тоже снят на высшем уровне, но его «картинка» более камерная. Основное действие происходит в замках и залах, и, несмотря на прекрасных драконов, масштаб локаций несравним с эпичными пейзажами Средиземья.

Кадр из сериала «Дом дракона»

Вердикт

Если подойти к сравнению объективно, то «Кольца власти» — более масштабное, визуально роскошное и эмоционально глубокое фэнтези, которое расширяет границы жанра. «Дом дракона» — отличная драма, но сериал от Amazon его превосходит.

Таков ответ ИИ. Вот только зрители считают по-другому. Судя по отзывам и оценкам, пользователи уверены, что «Кольца власти» получились слабее «Дома дракона».

Фанаты Толкина очень болезненно восприняли отступления от книг. Многие находили сериал затянутым, вялотекущим, с не всегда логичными поворотами. Интрига с личностью Саурона, например, раскрывалась слишком рано. Отдельную волну недовольства вызвал подбор актёров на некоторые роли. И если «Кольца власти» ставили рекорд только по тратам бюджета, то «Дом дракона» уже третьим сезоном и высокими баллами доказывает популярность у публики.

Фото: Кадры из сериалов «Властелин колец: Кольца власти», «Дом дракона»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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