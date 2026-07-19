Даже обидно, что про этот проект вспоминают довольно редко.

Пока HBO собирает рекордные рейтинги с «Домом дракона», на другой стриминговой платформе Starz уже несколько лет существует проект, который по уровню интриг и дворцовых тайн может дать фору флагманскому сериалу канала. Речь идет об историческом фэнтези «Белая королева», где одну из главных ролей исполнила Ребекка Фергюссон — еще до того, как мир узнал ее по «Укрытию», «Дюне» и другим громким проектам.

Зрители, обнаружившие этот сериал спустя годы после премьеры, в один голос утверждают: политические игры, предательства и амбиции героинь здесь прописаны настолько мастерски, что даже сценаристы HBO могли бы позавидовать.

Сюжет сериала «Белая королева»

В основе сериала лежат романы Филиппы Грегори, посвященные одной из самых кровавых страниц британской истории — Войне Алой и Белой розы. В центре событий — многолетний вооруженный конфликт между двумя ветвями королевской династии: Ланкастерами и Йорками.

Главная героиня, молодая вдова Елизавета Вудвилл, неожиданно становится женой короля Эдуарда IV, нарушив тем самым вековые традиции двора. Этот союз оборачивается началом череды предательств, жестоких дворцовых заговоров и отчаянной борьбы за жизнь — как для самой Елизаветы, так и для ее семьи.

«Белая королева» и «Дом дракона»

Тем, кто привык к четкому делению на героев и злодеев, «Белая королева» преподнесет сюрприз. Как и в «Доме дракона», здесь нет однозначно правых или виноватых: каждый персонаж движим собственными амбициями, и ради трона или его сохранения готов переступить через любые моральные барьеры.

Сериал щедр на эмоциональные сцены: пышные свадьбы, душераздирающие прощания и, конечно, казни, следующие одна за другой. Запутанность придворных линий временами даже превосходит «Дом дракона» — в ряду претендентов на престол и их союзников легко потеряться, а шансы на выживание у большинства героев минимальны.

Образ королевы Елизаветы стал для Ребекки Фергюссон первой крупной работой в американском телевидении. Эта роль во многом определила ее дальнейшую карьеру. Сама «Белая королева» была тепло встречена публикой и критиками, а исполнение Фергюссон принесло ей номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль». Актриса действительно создала сильный женский персонаж, не уступающий по характеру Рейенире Таргариен и Алисенте Хайтауэр из «Дома дракона».