Все ждали 2 сезон «Слова пацана», и НТВ взял дело в свои руки: выпускает сериал про легендарную группировку «Тяп-Ляп»

Новый сериал НТВ переносит зрителей в Казань конца 1970-х и уже вызывает ассоциации со «Словом пацана». Но «Айда!» рассказывает не о романтике улиц, а о том, как подростков втягивали в настоящую организованную преступность.

История, которая началась задолго до «Слова пацана»

После успеха «Слова пацана» зрители стали ждать продолжения или хотя бы похожей истории. Вместо этого на экраны в 2026 году выходит «Айда» — сериал, который тоже посвящен казанским группировкам, но делает акцент на реальных событиях.

Главный герой — подросток Гриша, который вместе с семьей переезжает из Волгограда в Казань. Оказавшись в незнакомом городе, он быстро понимает, что здесь действуют совсем другие правила. Чтобы выжить, ему приходится стать частью мира уличных банд.

В центре истории — легендарная «Тяп-Ляп»

Одной из главных фигур становится Захаревич — идеолог группировки «Тяп-Ляп». Его сыграл Даниил Воробьев. Это не обычный криминальный авторитет, а образованный и расчетливый человек, который создает целую систему вовлечения подростков в преступный мир.

Параллельно развивается линия начальника уголовного розыска Никонова в исполнении Владимира Вдовиченкова. Именно он постепенно понимает, что перед ним не очередная вспышка подростковой преступности, а начало масштабных процессов, которые могут изменить судьбу целого поколения.

Сильный актерский состав и знакомая атмосфера

Главные роли в сериале исполнили Владимир Вдовиченков, Алексей Онежен, Даниил Воробьев, Никита Кологривый и Екатерина Климова. Режиссером проекта выступил Олег Асадулин, а музыку написал DJ Грув.

Несмотря на неизбежные сравнения со «Словом пацана», «Айда» делает ставку не на повторение успешной формулы. Сериал обещает показать, как зарождались самые известные казанские группировки и почему эта история оказалась гораздо масштабнее обычных уличных разборок.

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