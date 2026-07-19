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Финал «Властелина колец» должен был быть совсем другим: Толкин в последний момент передумал убивать любимого героя

19 июля 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»

В Шир вернулись бы не все.

Изучение черновиков Дж. Р. Р. Толкина дает основания полагать, что первоначальный замысел завершения «Властелина колец» отличался от итогового текста. В архиве писателя сохранились записи, где финал эпопеи сопровождался уходом из жизни одного из ключевых героев.

Среди возможных кандидатов фигурировал хоббит, особенно полюбившийся аудитории.

Смерть во «Властелине колец»

Анализ творческих заметок Толкина показывает, что автор рассматривал вариант с гибелью одного из членов Братства Кольца. Этим персонажем мог стать Перегрин Тук.

В материалах, относящихся к главе о Лориэне, сохранилась запись о том, что именно трус Пиппин в финале мог совершить отважный поступок, заплатив за него жизнью.

«Если кто-то из хоббитов и должен не дожить до конца, то пусть это будет Пиппин, который запомнится настоящим подвигом», — значилось в заметках автора.

Это решение не вошло в итоговый текст. Но в романе Перегрин все равно изменился, превратившись из легкомысленного и пугливого хоббита в настоящего героя и любимца читателей, а потом и зрителей. И умирать ему ради этого не пришлось.

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»

Предполагаемая смерть

В финальной части «Властелина колец» содержится сцена, которая могла бы закончиться трагически. Во время осады Минас-Тирита Пиппин вступает в бой с троллем, защищая гондорца Берегонда, и получает тяжелое ранение.

В опубликованном романе этот момент не становится фатальным — хоббита находит Гимли под грудой вражеских тел. Тем не менее, сохранившиеся черновики Толкина указывают на то, что писатель изначально рассматривал возможность гибели Перегрина именно в этой сцене.

В конечном счете автор остановился на ином варианте, благодаря чему каждый из четырех хоббитов выжил и смог вернуться домой.

Фото: Кадры из фильма «Властелин колец: Братство кольца» (2001)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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