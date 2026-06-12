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Очень страшное кино 6
Расписание сеансов Очень страшное кино 6, 2026 в Талгаре
Расписание сеансов Очень страшное кино 6, 2026 в Талгаре
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Как купить билеты на сеанс фильма «Очень страшное кино 6»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
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Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
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20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
KINOMAN
ул. Конаева, 84, ТРЦ «Талгар», 3 этаж
2D, RU
22:00
от 2200 ₸
23:50
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