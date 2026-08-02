Расписание Её личный ад в Шымкенте на 2 августа 2026 Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1 2D 17:00 от 3000 ₸ 21:20 от 3000 ₸ 23:40 от 3000 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25 2D, RU 00:10 от 2800 ₸ 01:10 от 2800 ₸ Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202 2D, RU 17:00 от 2800 ₸ 18:00 от 2800 ₸ 23:00 от 3200 ₸ 00:00 от 3200 ₸ Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13 2D, RU 16:20 от 2800 ₸ 17:20 от 2800 ₸ 00:00 от 2800 ₸ 01:00 от 2800 ₸ Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7 2D, RU 16:00 от 4000 ₸ 17:00 от 4000 ₸ 18:20 от 4500 ₸ 19:20 от 4500 ₸ Pixel Cinema г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б 2D 17:40 от 4500 ₸ 21:25 от 4500 ₸ 21:30 от 3000 ₸