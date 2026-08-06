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Киноафиша Статьи Этот спин-офф по «Игре престолов» никогда не покажут: а ведь он раскрыл главную загадку о Дейенерис (к этому спойлеру нельзя подготовиться!)

Этот спин-офф по «Игре престолов» никогда не покажут: а ведь он раскрыл главную загадку о Дейенерис (к этому спойлеру нельзя подготовиться!)

6 августа 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Она все-таки не спасительница Вестероса.

Мир «Игры престолов» даже после финала культового сериала продолжает манить фанатов своими тайнами и недомолвками. А Джордж Мартин не спешит дописать обещанную историю, чтобы расставить все точки над i.

В итоге поклонникам ничего не остается, кроме как довольствоваться крупицами информации. Новым источником теорий и тайн Вестероса стала пьеса «Безумный король», которую на днях впервые презентовали британской публике, но в эфир, конечно, никогда не пустят.

Постановка была реализована с участием и при непосредственном одобрении писателя — это не просто дополнение к уже знакомой вселенной, а работа, способная переосмыслить ключевые сюжетные вехи. Спектакль предлагает свежий взгляд на пророчество об Избранном. И главный спойлер касается личности Дейенерис Таргариен.

Пророчество

Одна из самых спорных загадок во вселенной «Игры престолов» до сих пор не даёт покоя зрителям: кто на самом деле является тем самым Избранным — Джон Сноу или Дейенерис Таргариен. Каждая из версий имеет свои сильные аргументы, и окончательный ответ так и не был дан.

Новый спектакль показывает, что две ключевые для судьбы Вестероса линии — союз Эйриса и Рейлы, а также Рейегара и Лианны — были заложены в одну и ту же ночь, когда над миром зажглась та самая Красная комета. Из этого следует, что пророчество о принце, который был обещан, может быть равно применимо как к Дейенерис, так и к Джону Сноу.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Дейенерис и Джон

Но в спектакле неожиданно переосмыслены обстоятельства появления Дейенерис на свет. Накануне брачной ночи с Эйрисом Рейла произносит проклятие, в котором отказывается рожать ему сына и предрекает рождение дочери — той, что вернёт в мир драконов и принесёт разрушение Семи королевствам.

Эти слова заставляют по-новому взглянуть на пророчество об Азоре Ахае. Оно перестаёт восприниматься как история о герое-избавителе и всё больше обретает черты тёмного предзнаменования — предсказания о силе, которая может обернуться бедствием.

В таком случае обещанный Вестеросу принц— это все-таки Джон Сноу, который избавил королевства от безумной тиранши.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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