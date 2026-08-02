Showtimes for Her Private Hell in Shymkent on 2 August 2026 Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1 2D 17:00 from 3000 ₸ 21:20 from 3000 ₸ 23:40 from 3000 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25 2D, RU 00:10 from 2800 ₸ 01:10 from 2800 ₸ Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202 2D, RU 17:00 from 2800 ₸ 18:00 from 2800 ₸ 23:00 from 3200 ₸ 00:00 from 3200 ₸ Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13 2D, RU 16:20 from 2800 ₸ 17:20 from 2800 ₸ 00:00 from 2800 ₸ 01:00 from 2800 ₸ Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7 2D, RU 16:00 from 4000 ₸ 17:00 from 4000 ₸ 18:20 from 4500 ₸ 19:20 from 4500 ₸ Pixel Cinema g. Shymkent, mkr. Nursat , pr. N. Nazarbaeva 177b 2D 17:40 from 4500 ₸ 21:25 from 4500 ₸ 21:30 from 3000 ₸