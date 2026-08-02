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Kinoafisha Films Her Private Hell Showtimes for Her Private Hell (2026) in Shymkent today

Showtimes for Her Private Hell (2026) in Shymkent today

Her Private Hell
Her Private Hell Drama, Horror, Thriller 2026 / Denmark
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Showtimes for Her Private Hell in Shymkent on 2 August 2026
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1
2D
17:00 from 3000 ₸ 21:20 from 3000 ₸ 23:40 from 3000 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25
2D, RU
00:10 from 2800 ₸ 01:10 from 2800 ₸
Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202
2D, RU
17:00 from 2800 ₸ 18:00 from 2800 ₸ 23:00 from 3200 ₸ 00:00 from 3200 ₸
Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13
2D, RU
16:20 from 2800 ₸ 17:20 from 2800 ₸ 00:00 from 2800 ₸ 01:00 from 2800 ₸
Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7
2D, RU
16:00 from 4000 ₸ 17:00 from 4000 ₸ 18:20 from 4500 ₸ 19:20 from 4500 ₸
Pixel Cinema g. Shymkent, mkr. Nursat , pr. N. Nazarbaeva 177b
2D
17:40 from 4500 ₸ 21:25 from 4500 ₸ 21:30 from 3000 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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