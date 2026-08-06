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Киноафиша Статьи Ане хватило одного слова, чтобы вычислить «стукача» Шарапова: эту сцену в «Месте встречи изменить нельзя» напрасно пропускали

Ане хватило одного слова, чтобы вычислить «стукача» Шарапова: эту сцену в «Месте встречи изменить нельзя» напрасно пропускали

6 августа 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Эпизод имел решающее значение для сюжета.

Сериал «Место встречи изменить нельзя» по-прежнему остаётся одной из главных кинематографических легенд — его пересматривают, цитируют и разбирают по кадрам уже несколько поколений зрителей.

Однако в многосерийной истории есть один эпизод, который всякий раз вызывает недоумение. В нём Володя Шарапов допускает непростительную ошибку.

Сцена в фильме

Когда «Чёрная кошка» начала подозревать Шарапова в работе на милицию, к нему сначала отправили подставную Анну, но настоящая возлюбленная Фокса всё же встретилась с Володей у булочной в Сокольниках. В фильме не объясняется, как именно Шарапов понял, что это та самая Аня, однако в книге «Эра милосердия» есть подсказка: при подготовке операции он видел её фотографию среди других.

Аня пришла не одна — за ней следили двое бандитов, и любое неловкое движение могло привести к провалу. Она внимательно присматривалась к Володе, пытаясь определить, подослан он или нет. Разговор шёл относительно спокойно, пока Шарапов не допустил роковую ошибку.

«Да, и ещё этому Горбатому вашему (Фокс) сказал так, что если он не отобьёт его у муровцев — сдаст он его самого», — заявил он.

Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Смысл фразы

У Шарапова не могло быть шансов узнать, что главаря банды в узком кругу называли «Горбатым». Такое прозвище употребляли лишь оперативники из МУРа. Для самой же «Чёрной кошки» их предводитель всегда оставался Карпом.

Как только Аня услышала это слово, она без раздумий велела Шарапову ехать с ними. Эта единственная оговорка стала для неё решающей. И ни у кого в банде не осталось сомнений, что Володя работает на милицию.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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