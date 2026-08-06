3 сезон «Колец власти» исправит то, что так бесило зрителей все это время: раскрыто, какие герои, наконец, исчезнут

По мнению фанатов, им и так уделили слишком много времени.

С момента выхода «Колец власти» сериал вызывал у поклонников Толкина бурные эмоции: от восторга до откровенного разочарования. Но одно замечание фанатов повторялось особенно часто. И наконец в третьем сезоне шоураннеры обещают исправить самый раздражающий элемент, который долгое время мешал зрителям наслаждаться историей Средиземья.

В новых сериях заметно сократится количество экранного времени у харфутов — древних предшественников хоббитов, которые в первых двух сезонах занимали значительную часть сюжета.

«Настало время им немного уйти в тень. Впрочем, совсем сбрасывать со счетов не надо», — пояснил шоураннер Джон Д. Пэйн.

По его словам, настал момент, когда другие линии должны выйти на первый план. Это решение вполне логично продолжает логику второго сезона. Именно там таинственный Незнакомец наконец оказался Гэндальфом, а Нори и Поппи проводили волшебника и отправились в путь уже вдвоём.

Судя по откликам публики, особой ностальгии по этому народу не будет. Их сюжет неоднократно называли самой слабой частью сериала, упрекая в затянутости и излишне большом количестве экранного времени.

Премьера третьего сезона «Колец власти» запланирована на 11 ноября.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.