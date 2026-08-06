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Эти 3 российских сериала — самые обсуждаемые этим летом: от мрачного детектива до фантастики в духе «Очень странных дел»

6 августа 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Похищение», «Радар»

Выбрали самые интригующие проекты.

В 2026 году российские сериалы все чаще становятся поводом для жарких обсуждений. Одни удивляют необычными сюжетами, другие — сильной актерской игрой, а третьи заставляют зрителей спорить после каждой новой серии. Если не знаете, что посмотреть, обратите внимание на эти три проекта — именно о них сейчас говорят чаще всего.

«Похищение» — один из самых напряженных детективов года

Одним из главных открытий лета стал сериал «Похищение». История начинается с исчезновения пятилетнего внука известного дирижера, а расследование постепенно превращается в клубок семейных тайн и лжи.

Главное достоинство проекта — атмосфера постоянного напряжения. Зрители особенно хвалят дуэт Марины Васильевой и Тимофея Трибунцева, а также то, что сериал не ограничивается обычным расследованием, а показывает психологию героев и темную сторону благополучной семьи.

Неудивительно, что именно этот детектив сегодня называют одной из самых обсуждаемых российских премьер 2026 года.

«Холод» — сериал, который разделил зрителей

Кадр из сериала «Холод»

Еще больше споров вызывает «Холод» с Любовью Аксеновой.

История женщины, потерявшей семью и решившей отомстить виновным, оказалась одной из самых жестких российских драм последних лет. Пока сериал продолжает выходить, практически каждая новая серия становится поводом для обсуждений.

Одни зрители восхищаются сильной актерской работой и напряженным сюжетом, другие считают, что авторы слишком увлеклись жестокими сценами. Но равнодушным проект точно никого не оставляет.

«Радар» — российская фантастика, которую сравнивают с зарубежными хитами

Если детективы и криминальные драмы уже успели надоесть, стоит обратить внимание на «Радар».

Действие происходит в конце 1980-х. После падения загадочного объекта трое подростков сталкиваются с необъяснимыми событиями, которые постепенно охватывают небольшой советский город.

Зрители отмечают удачно переданную атмосферу позднего СССР, живых молодых героев и необычное сочетание фантастики, приключений и мистики. Многие уже называют «Радар» одной из самых интересных отечественных фантастических премьер года.

Эти три проекта совершенно не похожи друг на друга, но объединяет их одно — они сумели вызвать живую реакцию аудитории. Пока одни зрители пытаются разгадать тайны «Похищения», другие спорят о поступках героини «Холода», а третьи с нетерпением ждут новых серий «Радара». И именно такие сериалы обычно становятся главными хитами года.

Ранее мы писали: Новинка Netflix бьет рекорды — больше 100 000 000 просмотров: этот триллер из 8 серий стал главным открытием 2026 года.

Фото: Кадр из сериала «Похищение», «Радар»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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