Қызым
Расписание сеансов Қызым, 2026 в Шымкенте
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
29
Завтра
30
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, KZ
17:35
от 3000 ₸
21:40
от 3000 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park
г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
17:10
от 2800 ₸
21:00
от 3200 ₸
23:00
от 3200 ₸
01:00
от 2800 ₸
2D, KZ
20:00
от 3200 ₸
22:00
от 3200 ₸
00:00
от 2800 ₸
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
16:50
от 2800 ₸
20:40
от 3200 ₸
22:40
от 3200 ₸
00:40
от 3200 ₸
2D, KZ
19:40
от 3200 ₸
21:40
от 3200 ₸
23:40
от 3200 ₸
Kinopark 5 Mega Planet
г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, KK
17:40
от 2800 ₸
19:50
от 3200 ₸
22:10
от 3200 ₸
00:20
от 3200 ₸
2D, KZ
16:40
от 2800 ₸
18:50
от 3200 ₸
21:10
от 3200 ₸
23:20
от 3200 ₸
Kinoplexx 9 City Mall
г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, KK
18:10
от 2800 ₸
20:20
от 3200 ₸
22:30
от 3200 ₸
00:50
от 3200 ₸
2D, KZ
17:10
от 2800 ₸
19:20
от 3200 ₸
21:30
от 3200 ₸
23:50
от 3200 ₸
Pixel Cinema
г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б
2D, KZ
23:30
от 3000 ₸
