Меню
Киноафиша
Шымкент, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Давление
Расписание сеансов Давление, 2026 в Шымкенте
Расписание сеансов Давление, 2026 в Шымкенте
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Завтра
18
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Давление»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park
г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
17:50
от 2800 ₸
18:50
от 2800 ₸
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
16:10
от 2800 ₸
17:10
от 2800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Хотя бы кинода 4
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Властелины Вселенной
Отзывы
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Папасының қызы
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Mangyshlaq express. Пойыздағы паника
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Когда солнце взойдет с запада
Отзывы
2027, Казахстан, ужасы
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
День разоблачения
Отзывы
2026, США, фантастика, драма, триллер, боевик
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Пока ждем «Первый отдел»: на НТВ вернулся культовый хит с новым сезоном — зрителей ждет захватывающее детективное расследование
Не в кровати, но зато с карликом-шутом под боком: правда о родах в гареме, которую скрыли в «Великолепном веке»
Микс из «Сияния» и «Пролетая над гнездом кукушки»: новый сериал Ридли Скотта — находка для любителей триллеров
Достойный конкурент «Хрустального»: этот сериал с Васильевым зря бросают после первой серии — дальше самое интересное
Для тех, кто скучает по «Псу» и честным операм: НТВ выпустил в эфир новый детективный сериал — рассказываем, о чем
Мишка Карась и Нора больше никогда не увидели бы Гоцмана: мало кто знает, что у «Ликвидации» была другая концовка
Не только «Дом дракона»: 3 зарубежных сериала, благодаря которым вторая половина июня будет особенной
Лучшие сериалы НТВ, у которых выйдет продолжение в 2026 году: №3 в эфире уже 12 лет
История Арвен и Арагорна покажется цветочками: 3 предания Толкина, которые Джексону точно стоит экранизировать
В топ-3 ИВИ — «Бриджертоны» по-русски и другие российские новинки: идеальный список для тех, кто устал от погонь и перестрелок
Первый канал вытащил из закромов ретро-детектив с Александром Дьяченко: мог бы стать главным хитом июня, если бы не минусы
В Сеть утекли спойлеры к 3 сезону «Дома дракона», и фандом уже бунтует: такого «слива» Зеленых никто не ждал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667