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Киноафиша Статьи Не смотрели «Любовь и голуби» с самого детства? Тогда в этом тесте вы «провалитесь» уже на 1 вопросе

Не смотрели «Любовь и голуби» с самого детства? Тогда в этом тесте вы «провалитесь» уже на 1 вопросе

5 августа 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Любовь и голуби» (1984)

Задания только для самых внимательных.  

Картина Владимира Меньшова «Любовь и голуби» давно перешагнула статус просто популярного фильма — её цитируют, пересматривают и любят не только в России, но и далеко за её пределами. Незатейливая история о деревенском мужике, попавшем в водоворот любовного треугольника, превратилась в настоящий культурный феномен.

Магия этой ленты — в её поразительной жизненности. Персонажи здесь не приукрашены: они такие же, как в жизни — со своими слабостями, комплексами.

Особая прелесть фильма — в его языке: фразы героев прочно вошли в разговорную речь. И хотя сюжет знаком до мелочей, зрители всё равно смеются над давно известными сценами и переживают за судьбу Кузякиных. Впрочем, есть и те, кто считает, что одного просмотра в детстве было достаточно, и к экранной истории больше не возвращались. И для таких зрителей наш тест станет настоящим вызовом.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.

Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби» (1984)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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