Что будет, если смешать «Аватар» и «Дюну»? Новый мощный блокбастер с Юрой Борисовым — премьера уже в этом году

Когда на экраны выходят блокбастеры масштаба «Аватара» и «Дюны», кажется, что в фантастическом жанре уже сказано всё, что можно. Однако в России решили замахнуться сразу на две эти вселенные, смиксовав их между собой. По крайней мере, именно так решили фанаты после первого трейлера фильма «Девятая планета» с Юрой Борисовым в главной роли.

Сюжет

Автомеханик Дима Хруст внезапно начинает вспоминать свою службу на некой Девятой планете: схватки с монстрами, боевых товарищей и девушку по имени Полина, которую он однажды спас. Однако его бывшие сослуживцы считают все эти воспоминания плодом воображения и утверждают, что на самом деле они служили в обычной части.

Ситуация меняется, когда Дима случайно встречает Полину в реальном мире и понимает: чья-то воля стерла и исказила память всем участникам тех событий.

Детали

В актёрский состав нового проекта вошли Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Данил Стеклов и другие. Режиссёрское кресло занял Николай Рыбников, известный по работе над сериалом «Трудные подростки».

«Эта история в первую очередь о том, как сила любви способна одолеть даже самую разрушительную ненависть», — так описал ленту Юра Борисов.

А фанаты нашли в трейлере не только мелодраму, но и масштаб западных блокбастеров.

«Очень похоже на "Вспомнить все"», «Будто "Аватар" смешали с "Дюной", надеюсь на хорошее фэнтези», — отмечают зрители.

Российская премьера картины назначена на 24 сентября.

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