Забытый всеми сериал по любимой книге Стивена Кинга можно посмотреть за 8 часов: главный герой и есть сам писатель

За десятилетия непрерывной работы Стивен Кинг создал множество романов и повестей, и лучшими из них, как правило, становятся те, где грань между привычным миром и потусторонним стирается. Ирония в том, что именно такие произведения чаще всего оказываются серьёзным испытанием для режиссёров, которые не всегда могут справиться с сюжетом и добиться статуса экранного хита.

К числу таких недооценённых работ фанаты Кинга относят мини-сериал «История Лизи», снятый для Apple TV+. Сам писатель считает эту адаптацию одной из самых удачных — и причина тому проста: в её основе лежит его собственный любимый роман.

Сюжет

В центре повествования — Лизи Лэндон. Недавно она потеряла мужа, известного писателя-фантаста Скотта Лэндона, и теперь пытается пережить горе, постепенно разбирая его архивы. В рукописях мужа она всё чаще наталкивается на упоминания некоего Длинного Мальчика — образа, повторяющегося из текста в текст.

Лизи решает самостоятельно разобраться в прошлом Скотта — в том, о чём он предпочитал молчать при жизни.

Детали

Хотя у Кинга есть несколько особенно любимых произведений, именно «Историю Лизи» он неизменно называл самой сокровенной и личной. Писатель не раз признавался, что его часто посещали мысли о том, что останется после него, — и эти размышления во многом легли в основу образа Скотта Лэндона, прототипом которого стал он сам. Сюжетную канву он выстраивал на собственных переживаниях и наблюдениях.

Однако зрители и критики не разделили восторга автора. У мини-сериала из 8 эпизодов скромные 53% и 47% на Rotten Tomatoes. А в отзывах пользователи отмечают слишком медитативный ритм повествования и затянутость действия. Проект «не спасли» даже опытные актеры, например Джулианна Мур в главной роли.

Так что, несмотря на личную привязанность автора к материалу, экранная версия не вызвала такого же отклика у аудитории.

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