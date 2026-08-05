Зря фанаты поливают грязью этот сезон «Игры престолов»: даже без книг Мартина он получился шедевральным

Не без ошибок, но все же достойный.

Шестой сезон «Игры престолов» часто оказывается в тени спорного финала сериала. Из-за разочарования последними эпизодами многие забывают, что именно эта глава подарила зрителям одни из самых сильных моментов всей саги. Более того, именно тогда сериал впервые по-настоящему вышел за рамки книг Джорджа Мартина — и это пошло ему на пользу.

Авторы перестали зависеть от книг

К шестому сезону экранизация практически догнала цикл «Песнь льда и огня». Создателям пришлось самостоятельно развивать многие сюжетные линии, опираясь лишь на общие планы Джорджа Мартина.

Одновременно сериал избавился от части книжных персонажей и второстепенных веток. Благодаря этому история стала более цельной, а внимание сосредоточилось на героях, за которыми зрители следили с самого первого сезона.

Именно здесь произошли самые знаковые события

Шестой сезон оказался невероятно насыщенным.

Зрители увидели легендарную «Битву бастардов», гибель Рамси Болтона, уничтожение Великой септы Бейлора, трагическую историю Ходора и возвращение Джона Сноу. Каждое из этих событий не просто впечатляло само по себе, а меняло дальнейший ход истории.

Именно после победы над Болтонами Старки вернули себе Север, Серсея окончательно превратилась в главную человеческую угрозу Вестероса, а Бран сделал еще один шаг к своему мистическому предназначению.

Последующие сезоны не должны портить впечатление

Многие претензии, которые сегодня предъявляют шестому сезону, на самом деле связаны с тем, как некоторые сюжетные линии завершились позже.

Например, зрители до сих пор спорят о значении воскрешения Джона Сноу или о последствиях поступка Серсеи после уничтожения септы. Но сами события шестого сезона были логично выстроены и отлично работали внутри истории. Проблемы появились уже в следующих главах, когда не все заложенные идеи получили достойное развитие.

Шестой сезон доказал, что «Игра престолов» могла оставаться великим сериалом даже без прямой опоры на книги Джорджа Мартина. Захватывающий темп, мощные сюжетные повороты и сразу несколько культовых эпизодов сделали его одной из самых ярких глав всей истории.

Сегодня он определенно заслуживает более высокой оценки, чем получает после неоднозначного финала сериала.

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