Независимый театр «Разработка» — небольшая культурная и театральная площадка в Шымкенте, расположенная по адресу ул. Сайрамская 1/1. Это независимый арт-пространство, ориентированное на авторские и экспериментальные постановки, небольшие спектакли, перформансы и тематические показы фильмов. Театр работает как площадка для локальных творческих инициатив, мастер-классов и дискуссий, что делает его важным участником городской культурной жизни. Это не мультиплекс и не коммерческий кинозал — формат камерный, с одним или несколькими небольшими залами, без специальных массовых форматов вроде IMAX или Dolby Cinema. Подходит для зрителей, интересующихся независимым театром, артхаусом и культурными событиями местного сообщества.