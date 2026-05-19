Потребовал двойной гонорар, а потом загремел в психушку: эта звезда «Приключений Буратино» оскандалился на съемках

19 мая 2026 14:00
Кадр из фильма «Приключения Буратино»

От артиста такого не ожидали.

Пятьдесят лет назад на экраны вышла сказка «Приключения Буратино», ставшая любимой для целых поколений. Однако съёмочный процесс напоминал настоящий театр страстей — даже взрослые актёры порой вели себя как капризные герои сказки.

Владимир Басов, сыгравший Дуремара, тоже не остался в стороне от этих бурных событий.

Басов и «Приключения Буратино»

Владимир Басов устроил настоящий спектакль на съёмках «Буратино», потребовав немедленной выплаты гонорара не только за этот фильм авансом, но и за старую работу «Братушка» — он решил, что это подходящее время для требования долгов.

Когда бухгалтерия не смогла найти нужную сумму, актёр демонстративно отправился в винный магазин, парализовав съёмочный процесс. Режиссёру Леониду Нечаеву пришлось пойти на крайние меры — по всей студии объявили сбор наличных, где каждый сотрудник внёс свою лепту.

Получив конверт с деньгами, Басов мгновенно преобразился. Он не только блестяще сыграл все сцены, но и завершил работу досрочно. Даже бутафорскую сеть персонажа он забрал на память — как символ самой «дорогой» роли в своей карьере.

Кадр из фильма «Приключения Буратино»

Озвучка Басова

За внешней эксцентричностью Басова скрывалась глубокая личная драма. Актер переживал тяжелый период — развод с третьей женой и обострение алкогольной зависимости привели его в психиатрическую клинику. Именно там, в 1975 году, он записывал реплики для Дуремара, когда режиссер Леонид Нечаев лично привозил ему магнитофон.

Но даже в этом состоянии Басов демонстрировал поразительную работоспособность. Он продолжал сниматься, а позже, в 1982 году получил Государственную премию за фильм «Факты минувшего дня» и высшее звание народного артиста СССР.

Фото: Кадры из фильма «Приключения Буратино» (1975)
Светлана Левкина
