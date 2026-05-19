Потребовал двойной гонорар, а потом загремел в психушку: эта звезда «Приключений Буратино» оскандалился на съемках

Пятьдесят лет назад на экраны вышла сказка «Приключения Буратино», ставшая любимой для целых поколений. Однако съёмочный процесс напоминал настоящий театр страстей — даже взрослые актёры порой вели себя как капризные герои сказки.

Владимир Басов, сыгравший Дуремара, тоже не остался в стороне от этих бурных событий.

Басов и «Приключения Буратино»

Владимир Басов устроил настоящий спектакль на съёмках «Буратино», потребовав немедленной выплаты гонорара не только за этот фильм авансом, но и за старую работу «Братушка» — он решил, что это подходящее время для требования долгов.

Когда бухгалтерия не смогла найти нужную сумму, актёр демонстративно отправился в винный магазин, парализовав съёмочный процесс. Режиссёру Леониду Нечаеву пришлось пойти на крайние меры — по всей студии объявили сбор наличных, где каждый сотрудник внёс свою лепту.

Получив конверт с деньгами, Басов мгновенно преобразился. Он не только блестяще сыграл все сцены, но и завершил работу досрочно. Даже бутафорскую сеть персонажа он забрал на память — как символ самой «дорогой» роли в своей карьере.

Озвучка Басова

За внешней эксцентричностью Басова скрывалась глубокая личная драма. Актер переживал тяжелый период — развод с третьей женой и обострение алкогольной зависимости привели его в психиатрическую клинику. Именно там, в 1975 году, он записывал реплики для Дуремара, когда режиссер Леонид Нечаев лично привозил ему магнитофон.

Но даже в этом состоянии Басов демонстрировал поразительную работоспособность. Он продолжал сниматься, а позже, в 1982 году получил Государственную премию за фильм «Факты минувшего дня» и высшее звание народного артиста СССР.