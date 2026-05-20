Еще помните, что вообще ограбили в «Бумажном доме»? Звездам Netflix потребовалось 5 сезонов, чтобы украсть самое ценное в Испании

«Бумажный дом» был хитом Netflix еще задолго до «Очень странных дел» или «Игры в кальмара». А все благодаря крепкой завязке. За командой смельчаков, решившихся на безумное ограбление в Испании, зрители были готовы следить все 5 сезонов.

Что грабили в «Бумажном доме»

За пять сезонов команда Профессора успела провернуть не одну аферу. Сначала они взялись за Королевский монетный двор. Под чутким руководством лидера группа захватила здание, удерживала заложников и устроила прямо на месте настоящую фабрику по печати денег.

Им удалось напечатать и вывезти почти два с половиной миллиарда евро. Это была лишь разминка. В следующих трёх сезонах герои замахнулись на нечто большее — золотой резерв всей страны. Они спланировали и осуществили проникновение в неприступное хранилище Банка Испании.

Но, как это часто бывает у них, всё пошло не по плану. Затея с золотом обернулась гораздо более долгой, опасной и непредсказуемой авантюрой, чем они рассчитывали.

Чем кончился «Бумажный дом»

К финалу сериала Профессор объявляет в СМИ о похищении золотого резерва. Экономика оказывается на грани краха.

Тогда происходит сговор: полиция возвращает в хранилище «найденное» золото — на самом деле позолоченные латунные слитки. А взамен помогает команде грабителей безнаказанно скрыться.

Настоящее золото же уже в безопасности и движется в Португалию. План персонажей, несмотря на все сложности, завершился полным успехом.