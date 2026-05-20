Русский English
«Великолепный век» снова переврал историю: свадьба Хюррем и Сулеймана была куда роскошнее, чем показали на экране

20 мая 2026 09:00
Это явно было не тихо и скромно. 

В «Великолепном веке» свадьбу Хюррем и Сулеймана показали почти камерно, будто это была неловкая уступка двора. Но в реальности этот союз вряд ли прошел тихо.

Источники той эпохи намекают, что Константинополь несколько дней жил одним событием и обсуждал только одно имя — Роксолана.

Праздник, о котором говорила вся столица

По свидетельствам современников, город в те дни был не узнать. Улицы украшали тканями и фонарями, на площадях ставили качели и сцены, а простым жителям раздавали еду и сладости.

В мечетях читали молитвы за здоровье новой султанской жены. Для Османской империи это был не просто брак, а публичный жест, который должен был увидеть каждый.

Турниры, музыка и экзотические зрелища

Центром торжеств стал ипподром, где устроили масштабные соревнования. Сражались не только османские воины, но и христианские рыцари, словно подчеркивая особый статус невесты.

Для Хюррем возвели отдельные трибуны за позолоченными решетками, откуда она наблюдала за происходящим. Праздник дополняли музыканты, акробаты и даже экзотические звери, которых выводили на потеху публике.

Почему этот брак стал сенсацией

Султан почти никогда не женился на наложницах официально, и поступок Сулеймана нарушал вековые правила двора. Именно поэтому свадьбу могли превратить в показательное событие, чтобы зафиксировать новый порядок.

Хюррем больше не была просто фавориткой, она становилась фигурой государственного масштаба. И сериал, как ни странно, эту сторону истории решил сгладить.

Что скрыли сценаристы

В «Великолепном веке» сделали акцент на интригах и чувствах, но убрали масштаб. Реальная свадьба, если верить хроникам, была демонстрацией силы и вызовом традициям. Это был не романтический эпизод, а политический манифест. Именно поэтому история Хюррем до сих пор выглядит куда смелее, чем ее телевизионная версия.

Екатерина Адамова
