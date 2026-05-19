Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Зачем Зубов в «Мужиках» увез детей в далекий Никель: в нелогичном поступке есть особый смысл, понятный не сразу

Зачем Зубов в «Мужиках» увез детей в далекий Никель: в нелогичном поступке есть особый смысл, понятный не сразу

19 мая 2026 15:00
Кадр из фильма «Мужики!»

Но если задуматься, все логично и просто.

Есть сцены в советском кино, которые не отпускают годами. В «Мужиках» таким пазлом становится решение Павла Зубова: он приезжает в родное село, узнаёт о смерти Насти — и почти без раздумий забирает всех троих детей с собой в Никель, на суровый Север. Великодушие — понятно, но почему именно туда? Почему не остаться дома, среди близких, где есть хозяйство, земля, поддержка?

Коротко о главном: что толкнуло его в путь

Павел уже много лет работает в Никеле — приехал туда после армии на заработки и осел. Родители хитростью вытягивают его домой: телеграмма о больном отце оказывается поводом для срочного приезда. И там, в тишине деревни, его накрывает новость о Насте и о трёх детях, обречённых разойтись по интернатам.

Павел долго колеблется, но принимает решение, которое меняет всё: оформить опеку над всеми детьми, даже над приёмным Стёпкой, который не говорит ни слова. И сразу же — билет обратно в Никель.

Никель как территория больших денег

Кадр из фильма «Мужики!»

В СССР Никель был не мрачным посёлком на краю страны, а промышленной «золотой жилой». Север воспринимался как место силы: тяжелые условия, высокие зарплаты, льготы, путёвки, статус. Особенно для шахтёров, к которым относился и Зубов.

В деревне он бы жил скромно: работы мало, денег почти нет, а впереди — трое детей, ответственность и будущее, которое нужно строить прямо сейчас. На севере он был востребованным специалистом, человеком с твёрдым заработком. Там он мог дать детям то, чего бы никогда не позволила деревенская жизнь — стабильность и перспективу.

Но дело не только в деньгах

Деньги важны, но в истории Зубова есть слой глубже. Возвращение в деревню — это возвращение к боли, вине и неосознанному стыду. Павел прожил годы, веря, что Настя просто не дождалась его со службы. Он носил эту обиду как незаживающий шрам. А когда узнаёт правду, становится поздно исправлять прошлое.

Деревня — это место, где его ошибка видна с каждого порога. Никель — шанс сбежать от собственных призраков, начать сначала, построить новую семью без постоянного напоминания о том, что он опоздал всего на один шаг.

Новый дом вместо старых ошибок

Увозя детей в Никель, он увозит не только их судьбу, но и свою. Павел выбирает не удобство, а передышку — пространство, где он сможет быть не виноватым, а полезным. И да, где он сможет позволить им нормальную жизнь.

Получается, Никель стал для них не ссылкой, а возможностью, передает дзен-канал «Затерянная кинопленка». Для детей — шансом не оказаться в интернатах. Для Павла — возможностью быть тем отцом, которым он не был для Насти.

Вот поэтому он и забрал их — всех, сразу, не разбирая, кто родной, а кто нет. Потому что в Никеле у него была не только работа. У него там был шанс стать человеком, который никого больше не подведёт.

Фото: Кадр из фильма «Мужики!»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Над фильмом «Мужики!..» плакали все в СССР: а ведь эта история произошла в реальности Над фильмом «Мужики!..» плакали все в СССР: а ведь эта история произошла в реальности Читать дальше 18 мая 2026
Потребовал двойной гонорар, а потом загремел в психушку: эта звезда «Приключений Буратино» оскандалился на съемках Потребовал двойной гонорар, а потом загремел в психушку: эта звезда «Приключений Буратино» оскандалился на съемках Читать дальше 19 мая 2026
Мало кто знает: в советском «Усатом няне» снималось 18 пар близнецов — и вот зачем режиссёр это придумал Мало кто знает: в советском «Усатом няне» снималось 18 пар близнецов — и вот зачем режиссёр это придумал Читать дальше 19 мая 2026
Когда слышишь «Оно», ждешь Кинга, а в СССР сняли сатиру про власть и народ: Табаков там блистает вместе с Крючковой и Куравлевым Когда слышишь «Оно», ждешь Кинга, а в СССР сняли сатиру про власть и народ: Табаков там блистает вместе с Крючковой и Куравлевым Читать дальше 19 мая 2026
У «Кавказской пленницы» должен был появиться не ремейк, а сиквел: Нине оказалось не просто избавиться от Саахова У «Кавказской пленницы» должен был появиться не ремейк, а сиквел: Нине оказалось не просто избавиться от Саахова Читать дальше 18 мая 2026
Приговор, который не показали в «Берегись автомобиля»: какой срок светил Деточкину в СССР — и сколько бы ему дали сейчас Приговор, который не показали в «Берегись автомобиля»: какой срок светил Деточкину в СССР — и сколько бы ему дали сейчас Читать дальше 17 мая 2026
Одни из лучших, что были сняты в СССР: 3 детектива про полицию, но без погонь и перестрелок Одни из лучших, что были сняты в СССР: 3 детектива про полицию, но без погонь и перестрелок Читать дальше 16 мая 2026
Свою «Тетрадь смерти» в СССР сняли еще в 1965-м: местный Ягами Лайт здесь лучше, чем в аниме (и концовка – тоже) Свою «Тетрадь смерти» в СССР сняли еще в 1965-м: местный Ягами Лайт здесь лучше, чем в аниме (и концовка – тоже) Читать дальше 16 мая 2026
«Т-34» просто уничтожили критикой: а ведь он снят по советской драме «Т-34» просто уничтожили критикой: а ведь он снят по советской драме Читать дальше 15 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше