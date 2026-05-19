Когда слышишь «Оно», ждешь Кинга, а в СССР сняли сатиру про власть и народ: Табаков там блистает вместе с Крючковой и Куравлевым

Когда сегодня зрители слышат название «Оно», почти автоматически вспоминают Стивена Кинга и Пеннивайза. Клоун, страхи детей, Дерри и канализация давно заняли это слово в массовой культуре.

Но задолго до американского хоррора в СССР вышел свой фильм с тем же названием — и он оказался куда страннее и злее.

Советское «Оно», о котором мало кто помнит

Фильм «Оно» 1989 года снят по мотивам «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина. Это не экранизация в привычном смысле, а гротескная фантасмагория, где история страны разворачивается как абсурдный спектакль. От призвания варягов до конца XX века зрителя ведут через город Глупов — место, где начальники сменяют друг друга, но суть власти остается прежней.

Актерский состав, которому тесно в одном фильме

В «Оно» снялись Светлана Крючкова, Наталья Гундарева, Маргарита Терехова, Вера Глаголева, Ролан Быков, Леонид Куравлев, Олег Табаков, Родион Нахапетов. Сегодня такой список выглядит как мечта продюсера, но в конце 80-х все это оказалось частью одного странного проекта. Здесь же мелькают еще неизвестные тогда Александр Половцев и Виктор Бычков.

Сатира без страховки

Фильм намеренно перегружен символами, карикатурами и аллюзиями. В начальниках Глупова легко угадываются реальные исторические фигуры, особенно из советского периода. Это кино не объясняет и не щадит зрителя. Оно требует внимания, кругозора и готовности считывать намеки.

Почему его стоит увидеть сегодня

Советское «Оно» не пугает, как Кинг, но тревожит иначе. Оно задает те же вопросы, что и оригинальный текст Салтыкова-Щедрина: что происходит с властью, когда она отрывается от людей, и почему история снова и снова ходит по кругу. Странный, неровный, местами смешной фильм, который неожиданно точно смотрится спустя десятилетия.