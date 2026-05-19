За кота из «Чужого» переживали больше, чем за Рипли: что случилось с Джонси в финале

19 мая 2026 13:00
Животное чудом пережило атаку ксеноморфов.

Фантастический хоррор «Чужой: Ромул» стал настоящим событием 2024 года. Критики и зрители встретили его очень тепло, сравнивая порой с классикой жанра — первым «Чужим». Фильм вдохнул новую жизнь в знаменитую франшизу.

Но несмотря на это, по оригинальной саге с Сигурни Уивер у поклонников до сих пор остались неразрешённые вопросы, над которыми они продолжают ломать голову.

Что стало с Эллен Рипли?

Судьба Эллен Рипли оказалась непростой. Она погибла за двести лет до событий фильма «Чужой: Воскрешение», совершив самопожертвование.

Однако военные учёные смогли вернуть её к жизни с помощью клонирования. Память к ней вернулась не сразу и далеко не в полном объёме.

Как смогли клонировать Рипли?

Учёные с корабля «Аурига» каким-то невероятным способом добыли её ДНК. Это при том, что Рипли сгорела в раскаленном металле.

Процесс клонирования запустили, но очень скоро об этом пожалели. Ведь клон появился на свет с ужасным «наследством» — зародышем Чужого уже внутри себя.

Что стало с котом?

Кот Джонси — настоящий талисман экипажа корабля «Ностромо». В оригинальном «Чужом» ему удалось пережить атаку ксеноморфов, как и самой Рипли.

В финале первого фильма героиня Сигурни Уивер забирает рыжего путешественника с собой. Вместе они отправляются в долгий путь к Земле.

В сиквеле «Чужие» спустя почти 60 лет челнок находят: Рипли с Джонси спасены. Но дальнейшая судьба кота неизвестна — он больше не принимает участия в событиях.

Светлана Левкина
