Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи «Профессионал» мог стать самым кассовым хитом в СССР в 80-е, но все испортил Рязанов: фильм с Бельмондо запретили на 10 лет

«Профессионал» мог стать самым кассовым хитом в СССР в 80-е, но все испортил Рязанов: фильм с Бельмондо запретили на 10 лет

20 мая 2026 07:00
Кадр из фильма «Профессионал»

Прокату помешала случайность.

Французский боевик «Профессионал», вышедший в начале 80-х, и сегодня остаётся эталоном жанра. Его энергия и стиль не потускнели со временем.

Ключом к успеху, безусловно, стала звезда картины — Жан-Поль Бельмондо. Его харизма и фирменная игра наполнили образ главного героя невероятной убедительностью и обаянием.

Уже в 1982 году фильм преодолел «железный занавес». Его показали в СССР в рамках фестиваля французского кино, что было редкой удачей для советского зрителя. Те, кто успел попасть на эти закрытые показы, были буквально очарованы. Однако до широкой премьеры на всех экранах страны дело так и не дошло.

«Кинопанорама»

Чтобы заинтересовать публику, было решено показать анонс фильма в легендарной передаче «Кинопанорама». В марте 1983 года её ведущий, Эльдар Рязанов, посвятил «Профессионалу» почти полчаса эфира. Он подробно рассказал историю создания ленты и продемонстрировал самые зрелищные и захватывающие сцены.

Однако этот выпуск привлёк внимание не только восторженных зрителей. На него обратили взгляд и чиновники из Госкино.

Им совсем не понравилась перспектива выпустить в массовый прокат фильм, буквально наполненный откровенными сценами насилия и эротики. В итоге судьба картины была решена. «Профессионала» отправили на так называемую «полку», где он и остался, так и не дойдя до широкой аудитории.

Кадр из фильма «Профессионал»

Повторный прокат

В 1985 году картину попытались реабилитировать, включив в программу Московского кинофестиваля. Однако показ был устроен лишь в нескольких столичных кинотеатрах и носил скорее полузакрытый характер.

Тут же выяснилась техническая проблема. Оригинальная дублированная копия фильма была безнадёжно утеряна.

В результате зрителям пришлось смотреть оригинальную французскую версию. Прямо в кинозале работал переводчик-синхронист, который на ходу озвучивал реплики героев.

Зрители смогли легально увидеть легендарный боевик только в 1990 году. Тогда фильм наконец заново дублировали на русский язык и выпустили в полномасштабный прокат по всей стране.

Фото: Кадры из фильма «Профессионал» (1981)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот фильм Джеки Чана внесли в Книгу рекордов Гиннеса: сумасшедшие трюки тут не при чем, а в чем же тогда дело? Этот фильм Джеки Чана внесли в Книгу рекордов Гиннеса: сумасшедшие трюки тут не при чем, а в чем же тогда дело? Читать дальше 18 мая 2026
Новый «Чужой» копирует этот фильм Тарантино: режиссер не скрывает – взял лучшее у коллеги и просто добавил свежих идей Новый «Чужой» копирует этот фильм Тарантино: режиссер не скрывает – взял лучшее у коллеги и просто добавил свежих идей Читать дальше 20 мая 2026
Этот экстремальный кадр вырезали из «Ворона»: трагедия лишила дара речи всех присутствующих Этот экстремальный кадр вырезали из «Ворона»: трагедия лишила дара речи всех присутствующих Читать дальше 20 мая 2026
«Фантомас в Москве» мог бы стать хитом: как все испортил Луи де Фюнес «Фантомас в Москве» мог бы стать хитом: как все испортил Луи де Фюнес Читать дальше 20 мая 2026
Кэмерон заставил режиссера «Франкенштейна» вырезать 7 минут из фильма: а ведь на своих картинах он время не экономит Кэмерон заставил режиссера «Франкенштейна» вырезать 7 минут из фильма: а ведь на своих картинах он время не экономит Читать дальше 20 мая 2026
За кота из «Чужого» переживали больше, чем за Рипли: что случилось с Джонси в финале За кота из «Чужого» переживали больше, чем за Рипли: что случилось с Джонси в финале Читать дальше 19 мая 2026
Его настоящая фамилия в Голливуде точно не звучала: кто по национальности Юра Борисов? Его настоящая фамилия в Голливуде точно не звучала: кто по национальности Юра Борисов? Читать дальше 17 мая 2026
Финал «Сумерек» заставил зрителей открыть рты от удивления: а ведь Майер хотела больше кровавой драмы Финал «Сумерек» заставил зрителей открыть рты от удивления: а ведь Майер хотела больше кровавой драмы Читать дальше 17 мая 2026
Звезда «Очень странных дел» выбрала любимые фильмы: в России даже не смотрят то, что предпочитает Вайнона Райдер Звезда «Очень странных дел» выбрала любимые фильмы: в России даже не смотрят то, что предпочитает Вайнона Райдер Читать дальше 16 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше