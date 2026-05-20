«Профессионал» мог стать самым кассовым хитом в СССР в 80-е, но все испортил Рязанов: фильм с Бельмондо запретили на 10 лет

Французский боевик «Профессионал», вышедший в начале 80-х, и сегодня остаётся эталоном жанра. Его энергия и стиль не потускнели со временем.

Ключом к успеху, безусловно, стала звезда картины — Жан-Поль Бельмондо. Его харизма и фирменная игра наполнили образ главного героя невероятной убедительностью и обаянием.

Уже в 1982 году фильм преодолел «железный занавес». Его показали в СССР в рамках фестиваля французского кино, что было редкой удачей для советского зрителя. Те, кто успел попасть на эти закрытые показы, были буквально очарованы. Однако до широкой премьеры на всех экранах страны дело так и не дошло.

«Кинопанорама»

Чтобы заинтересовать публику, было решено показать анонс фильма в легендарной передаче «Кинопанорама». В марте 1983 года её ведущий, Эльдар Рязанов, посвятил «Профессионалу» почти полчаса эфира. Он подробно рассказал историю создания ленты и продемонстрировал самые зрелищные и захватывающие сцены.

Однако этот выпуск привлёк внимание не только восторженных зрителей. На него обратили взгляд и чиновники из Госкино.

Им совсем не понравилась перспектива выпустить в массовый прокат фильм, буквально наполненный откровенными сценами насилия и эротики. В итоге судьба картины была решена. «Профессионала» отправили на так называемую «полку», где он и остался, так и не дойдя до широкой аудитории.

Повторный прокат

В 1985 году картину попытались реабилитировать, включив в программу Московского кинофестиваля. Однако показ был устроен лишь в нескольких столичных кинотеатрах и носил скорее полузакрытый характер.

Тут же выяснилась техническая проблема. Оригинальная дублированная копия фильма была безнадёжно утеряна.

В результате зрителям пришлось смотреть оригинальную французскую версию. Прямо в кинозале работал переводчик-синхронист, который на ходу озвучивал реплики героев.

Зрители смогли легально увидеть легендарный боевик только в 1990 году. Тогда фильм наконец заново дублировали на русский язык и выпустили в полномасштабный прокат по всей стране.