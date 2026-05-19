Мало кто знает: в советском «Усатом няне» снималось 18 пар близнецов — и вот зачем режиссёр это придумал

Этот приём должен был спасти сложные съёмки с детьми от срывов.

«Усатый нянь» — одна из самых известных советских комедий, которую только в год премьеры (1977) посмотрели свыше 40 млн зрителей.

При этом в её истории есть деталь, о которой мало кто знает: в съёмках картины участвовали 18 пар близнецов. И связано это было не с художественным замыслом, а с условиями работы на площадке

Зачем в фильме понадобились близнецы

Съёмки с детьми в СССР строго регулировались: работать на площадке они могли не более четырёх часов в день.

Для дебютанта полного метра Владимира Грамматикова это означало постоянные паузы и простои техники. Тогда и родилась идея набирать близнецов: один ребёнок снимается утром, второй — после обеда.

Так в подготовительный период нашли 18 пар близнецов.

Почему хитрость не сработала

На практике оказалось, что внешнее сходство не спасает ситуацию. Дети по-разному двигались, реагировали на партнёров и камеру, и разница бросалась в глаза. Кино не терпит таких мелочей.

В итоге в фильме осталась лишь одна пара близняшек, снимавшихся вместе, а от масштабного плана отказались, сообщает дзен-канал CINEMA.

Как Грамматиков добивался живых эмоций

Режиссёр сразу отказался от «дрессировки» маленьких актёров. Он превращал съёмки в игру, разыгрывал репризы и добивался естественных реакций.

Детям не давали ощущать себя киноактёрами — именно поэтому сцены выглядят так живо. Оператору оставалось лишь ловить удачные моменты.

Фильм, который едва не ограничили по возрасту

«Усатый нянь» долго обсуждали на худсовете: чиновников смущали и герой-хулиган, и его работа в детском саду.

В итоге финал изменили, отправив персонажа Сергея Проханова служить в пограничные войска. Так фильм сохранил «взрослый» прокат и стал всесоюзным хитом.