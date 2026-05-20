Кэмерон заставил режиссера «Франкенштейна» вырезать 7 минут из фильма: а ведь на своих картинах он время не экономит

Режиссер Гильермо дель Торо пошел на редкий для себя шаг. Он вырезал целую сцену из своего нового фильма «Франкенштейн».

Это был необычно крупный творческий компромисс со стороны мастера. Решение об исключении ключевого эпизода он принял после консультации с Джеймсом Кэмероном.

Несмотря на то, что сцена очень нравилась самому дель Торо, он согласился её убрать. Но, возможно, зря.

Что дель Торо вырезал из «Франкенштейна»

Режиссер Гильермо дель Торо раскрыл подробности о своей важной правке на фестивале в Палм-Спрингс. По его словам, Джеймс Кэмерон посоветовал ему вырезать один конкретный эпизод.

Этот семиминутный фрагмент самому дель Торо очень нравился. Он считал его одним из лучших в фильме. Кэмерон, в целом высоко оценив картину, указал именно на эту сцену.

«Это красиво, но лучше убрать», — его вердикт был лаконичен.

Дель Торо полностью доверился мнению коллеги. Он без колебаний последовал рекомендации, хотя решение далось ему нелегко.

Кэмерон и «Франкенштейн»

Что именно происходило в удаленной сцене, Гильермо дель Торо так и не раскрыл. Однако многие зрители в Сети выразили сожаление. Они считают, что режиссер зря послушался совета своего давнего друга.

Скорее всего, этот эпизод содержал искусную операторскую работу и изящные визуальные детали. Именно эти элементы позже получили высокие оценки в готовом фильме.

Кроме того, сцена могла бы решить проблему с темпом повествования. Некоторые критики как раз отмечали, что ритм картины местами сбивается.

В этой ситуации многие находят иронию. Ведь совет убрать фрагмент дал Джеймс Кэмерон. При этом его собственные фильмы часто длятся больше трех часов. А хронометраж «Франкенштейна» дель Торо составляет всего два с половиной часа.