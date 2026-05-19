Все верили во власть Хюррем — но Османскую империю спасла другая: и не ищите имя этой русской в «Великолепном веке»

19 мая 2026 12:00
Архивные письма переворачивают привычный миф о женской власти в Османской империи.

В умах зрителей образ главной женщины во власти Османской империи прочно закрепился за Хюррем благодаря «Великолепному веку» и позднее за Кёсем-султан (сериал «Великолепный век. Империя Кесем»).

Однако документы из архивов дворца Топкапы показывают: в критический момент судьбу империи решала совсем другая фигура — Хатидже Турхан-султан.

Девушка из гарема, ставшая регентом

Турхан попала во дворец юной пленницей, стала женой султана Ибрагима и матерью будущего правителя Мехмеда IV. Историки склоняются, что она была русской, правда есть свидетельства и о её польских корнях.

После гибели Кёсем Турхан получила титул валиде и фактически взяла управление государством в свои руки в момент, когда Османская империя стояла на грани хаоса.

Письма, которые изменили оценку эпохи

Историки обнаружили десятки её приказов визирям и военачальникам. В них — контроль над финансами, янычарским корпусом, флотом и провинциями.

То есть речь тут идёт не о символической власти за спиной мужа, а о прямом управлении: от выплат солдатам до подавления мятежей.

Не интриги, а управление государством

В отличие от Хюррем и Кёсем, чья сила держалась на дворцовой политике, Турхан действовала как администратор.

При ней стабилизировали снабжение армии, навели порядок в столице и удержали власть за её малолетним сыном.

Почему её нет в популярных сериалах

История Турхан почти не вписалась в привычный экранный образ «женского султаната». Она не укладывается в рамки мелодрамы о гареме — слишком много в её биографии сухой политики и жёстких решений.

Сегодня всё больше исследователей сходятся во мнении: именно Турхан стала той фигурой, которая позволила империи не развалиться в середине XVII века, пишет дзен-канал Империя.

Фото: Кадры из сериалов «Великолепный век», «Великолепный век. Империя Кесем»
Анна Адамайтес
