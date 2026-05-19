Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Ради Бодрова американцы пошли против закона: эта сцена в «Брате 2» длилась всего несколько минут, а могла привести к скандалу

Ради Бодрова американцы пошли против закона: эта сцена в «Брате 2» длилась всего несколько минут, а могла привести к скандалу

19 мая 2026 09:00
Кадр из фильма «Брат 2»

Обстоятельства ее создания раскрыли не сразу.

Знаменитая сцена из «Брата 2» с красным грузовиком стала настоящей иконой русского кино. Данила Багров мчится на пассажирском сиденье по американской трассе, а водитель-дальнобойщик за рулем с удивлением реагирует за его простодушием.

Но за этим эпизодом скрывается забавный факт: съёмки проходили почти нелегально. Создатели признались, что работали с грубыми нарушениями местных правил, рискуя получить серьёзные проблемы с американскими властями.

Тягач в фильме «Брат 2»

Создатели «Брата 2» мечтали снять героя в настоящем американском тягаче, но столкнулись с жёсткими правилами.

«Без специальных лицензий и страховок съёмки были невозможны, а стоимость аренды превышала 150 тысяч долларов», — делился в архивном документальном фильме Сергей Бодров.

Решение пришло неожиданно: на трассе появился дальнобойщик на красном грузовике с кукурузой. У него было четыре часа до Детройта, и он предложил команде проехать вместе.

Кадр из фильма «Брат 2»

Съемки сцены

Водитель-дальнобойщик включил круиз-контроль на скорости 110 км/ч и за секунду освободил место для актёра. Пока многотонный грузовик мчался по трассе, руль перехватил Рэй Толер, никогда не управлявший такой техникой.

Кадр из фильма «Брат 2»

Режиссёр Алексей Балабанов позже отмечал, что в кадре заметен настоящий испуг в глазах актёра. Эта рискованная импровизация без страховки и дублей подарила фильму запоминающийся эпизод, пишет sport24.

Фото: Кадры из фильма «Брат 2» (2000)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Его настоящая фамилия в Голливуде точно не звучала: кто по национальности Юра Борисов? Его настоящая фамилия в Голливуде точно не звучала: кто по национальности Юра Борисов? Читать дальше 17 мая 2026
Безруков мог так и остаться Белым из «Бригады», если бы не «Участок»: но знали ли вы, что добряка должен был играть другой актер? Безруков мог так и остаться Белым из «Бригады», если бы не «Участок»: но знали ли вы, что добряка должен был играть другой актер? Читать дальше 17 мая 2026
«Т-34» просто уничтожили критикой: а ведь он снят по советской драме «Т-34» просто уничтожили критикой: а ведь он снят по советской драме Читать дальше 15 мая 2026
«Фантомас в Москве» мог бы стать хитом: как все испортил Луи де Фюнес «Фантомас в Москве» мог бы стать хитом: как все испортил Луи де Фюнес Читать дальше 20 мая 2026
Кэмерон заставил режиссера «Франкенштейна» вырезать 7 минут из фильма: а ведь на своих картинах он время не экономит Кэмерон заставил режиссера «Франкенштейна» вырезать 7 минут из фильма: а ведь на своих картинах он время не экономит Читать дальше 20 мая 2026
«Великолепный век» снова переврал историю: свадьба Хюррем и Сулеймана была куда роскошнее, чем показали на экране «Великолепный век» снова переврал историю: свадьба Хюррем и Сулеймана была куда роскошнее, чем показали на экране Читать дальше 20 мая 2026
Еще помните, что вообще ограбили в «Бумажном доме»? Звездам Netflix потребовалось 5 сезонов, чтобы украсть самое ценное в Испании Еще помните, что вообще ограбили в «Бумажном доме»? Звездам Netflix потребовалось 5 сезонов, чтобы украсть самое ценное в Испании Читать дальше 20 мая 2026
«Профессионал» мог стать самым кассовым хитом в СССР в 80-е, но все испортил Рязанов: фильм с Бельмондо запретили на 10 лет «Профессионал» мог стать самым кассовым хитом в СССР в 80-е, но все испортил Рязанов: фильм с Бельмондо запретили на 10 лет Читать дальше 20 мая 2026
Зачем Зубов в «Мужиках» увез детей в далекий Никель: в нелогичном поступке есть особый смысл, понятный не сразу Зачем Зубов в «Мужиках» увез детей в далекий Никель: в нелогичном поступке есть особый смысл, понятный не сразу Читать дальше 19 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше