Ради Бодрова американцы пошли против закона: эта сцена в «Брате 2» длилась всего несколько минут, а могла привести к скандалу

Знаменитая сцена из «Брата 2» с красным грузовиком стала настоящей иконой русского кино. Данила Багров мчится на пассажирском сиденье по американской трассе, а водитель-дальнобойщик за рулем с удивлением реагирует за его простодушием.

Но за этим эпизодом скрывается забавный факт: съёмки проходили почти нелегально. Создатели признались, что работали с грубыми нарушениями местных правил, рискуя получить серьёзные проблемы с американскими властями.

Тягач в фильме «Брат 2»

Создатели «Брата 2» мечтали снять героя в настоящем американском тягаче, но столкнулись с жёсткими правилами.

«Без специальных лицензий и страховок съёмки были невозможны, а стоимость аренды превышала 150 тысяч долларов», — делился в архивном документальном фильме Сергей Бодров.

Решение пришло неожиданно: на трассе появился дальнобойщик на красном грузовике с кукурузой. У него было четыре часа до Детройта, и он предложил команде проехать вместе.

Съемки сцены

Водитель-дальнобойщик включил круиз-контроль на скорости 110 км/ч и за секунду освободил место для актёра. Пока многотонный грузовик мчался по трассе, руль перехватил Рэй Толер, никогда не управлявший такой техникой.

Режиссёр Алексей Балабанов позже отмечал, что в кадре заметен настоящий испуг в глазах актёра. Эта рискованная импровизация без страховки и дублей подарила фильму запоминающийся эпизод.