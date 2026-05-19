4 блокбастера, чьи концовки экстренно пересняли после провальных тестов — «Война миров Z» вообще показывала бойню в Россию

19 мая 2026 11:00
Кадры из фильмов «Война миров Z» (2013), «Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории» (2016), «Роковое влечение» (1987), «Я - легенда» (2007)

Эти хиты могли выйти совсем другими: первые зрители разгромили оригинальные версии, и студии пошли на срочные пересъёмки.

Голливудские блокбастеры — это не только бюджеты и визуальные эффекты, но и холодные расчёты. Если на тестовом показе люди морщатся, смеются не там или скучают, студии переключаются в режим «спасаем, пока не поздно».

Мы собрали четыре известных фильма, которые изменили финалы буквально в последний момент — иначе их судьба могла быть совсем другой.

«Война миров Z» (2013)

Изначально фильм заканчивался масштабной зимней битвой в Москве: герой Брэда Питта воевал в составе российского отряда.

Реакция тестовой аудитории была настолько негативной, что Paramount вычеркнула весь третий акт.

Дэймон Линделоф написал новую концовку — камерную, в лаборатории ВОЗ. Эта версия стала основой финального фильма.

«Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории» (2016)

Фильм Гарета Эдвардса изначально был жёсткой военной драмой. Но после тестов студия потребовала изменить финал: часть боевых сцен на пляже убрали, а легендарную сцену в коридоре с Дартом Вейдером сняли только в финальной версии.

Переработка позволила соединить фильм с оригинальной трилогией и сделать историю цельнее.

«Роковое влечение» (1987)

Первоначальный финал был мрачным: героиня Гленн Клоуз совершала самоубийство и подставляла мужа. Аудитория назвала развязку «невыносимой».

Студия настояла на пересъёмке, и в итоговом варианте жена героя стреляет в Алекс. Именно эта версия сделала фильм кассовым хитом.

«Я - легенда» (2007)

В ранней версии Уилл Смит выживал и понимал, что заражённые действуют осознанно. Зрителям показалось это слишком философским.

В итоге пересняли финал, где герой погибает, спасая Анну, Итана и ампулу с кровью. Эта версия полностью изменила смысл романа Ричарда Мэтисона — но дала фильму кассовый успех.

Анна Адамайтес
