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38 соңғы нүкте
Расписание 38 соңғы нүкте (2026) в Щучинске на сегодня
Расписание 38 соңғы нүкте (2026) в Щучинске на сегодня
38 соңғы нүкте
катастрофа, драма
2026 / Казахстан
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Расписание сеансов в городе Кокшетау
Завтра
7
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Cinema Alem
г. Кокшетау, ул. Куйбышева, 34
2D, KZ
20:40
от 1600 ₸
Kinoplexx 6 Rio
г. Кокшетау, ул. Сакен Жунусова, 7/1, ТРЦ «Рио»
2D, KK
17:10
от 2200 ₸
19:10
от 2400 ₸
2D, KZ
12:30
от 2000 ₸
16:10
от 2200 ₸
18:10
от 2400 ₸
Полное расписание и билеты
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Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
14 күн
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Вышка 2
Отзывы
2026, США, приключения, драма
Фамилия
Отзывы
2026, Казахстан, драма, криминал
38 соңғы нүкте
Отзывы
2026, Казахстан, катастрофа, драма
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2026, Россия / Казахстан / Беларусь, драма, военный, исторический
Мятеж
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2026, США, боевик, триллер, криминал
Болган окига 2
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Бегущая
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2026, США, боевик, триллер
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Отзывы
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