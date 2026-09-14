HBO Max, наконец, нашел замену хитовым «Наследникам»: за 9 серий женщины разрушают семьи и корпорации — Роям такие эмоции и не снились

После завершения «Наследников» в 2023 году HBO несколько лет подряд выпускал одну престижную драму за другой. Но замены для семейной саги о клане Роев, получившей 19 премий «Эмми» за четыре сезонов, так и на нашлось.

Сейчас на HBO Max похоже вплотную подобрались к решению этого вопроса. Новый сериал «Столкновение» всего через несколько дней после премьеры уже начал стремительно подниматься в рейтингах платформы.

Сюжет

Главная героиня Зои после смерти отца она возвращается в Мексику, рассчитывая занять его место во главе семейной бизнес-империи. Однако выясняется, что её мать Белен уже взяла управление в свои руки и не собирается его отдавать.

Такая завязка действительно напоминает «Наследников»: родитель не хочет уступать власть, наследница считает семейный бизнес своим по праву, а борьба за контроль постепенно выходит за пределы совета директоров и затрагивает отношения внутри семьи.

Но сам формат испанской теленовеллы предполагает гораздо более сильные и драматичные проявления чувств, поэтому семейный конфликт здесь подаётся значительно эмоциональнее.

Детали

Сериал уже оказался в первой пятёрке вместе с такими популярными проектами, как «Фонари» и «Президент Кёртис». Для испаноязычной мелодрамы без известной франшизы и практически без заметной рекламной кампании в США это довольно впечатляющий результат.

Первый сезон состоит из 39 эпизодов. Зрителям уже представили сразу четыре серии, теперь новые эпизоды будут выходить по пять каждый понедельник вплоть до финала 26 октября.

Кстати, история, лежащая в основе «Столкновения», появилась задолго до «Наследников». Сериал основан сразу на двух романах популярной испанской писательницы Корин Телладо.

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