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Киноафиша Статьи Тест для тех, кто по-настоящему помнит советское кино: угадайте 6 фильмов по финальным кадрам

Тест для тех, кто по-настоящему помнит советское кино: угадайте 6 фильмов по финальным кадрам

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Не все вопросы очевидны.

Современное кино всё чаще делает ставку на зрелищность: спецэффекты, быстрый монтаж и громкие финалы. Но иногда хочется отложить новинки и включить фильм, который уже хорошо знаком. Советское кино как раз из тех историй, к которым можно возвращаться спустя годы и каждый раз находить в них что-то знакомое.

Особенно запоминаются последние минуты. В хороших фильмах финал не обязательно объясняет всё до последней детали. Иногда достаточно одного взгляда, короткой реплики или нескольких кадров, чтобы история продолжилась уже в воображении зрителя.

А насколько хорошо вы помните концовки советских картин? Сможете определить фильм по одному последнему кадру, даже если на нём нет главных героев и знакомых диалогов?

Предлагаем проверить память. Мы покажем финальные кадры известных советских фильмов, а вам предстоит угадать название картины.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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