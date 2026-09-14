Эта корейская дорама мощнее, чем «Черное зеркало»: 8 серий проглотите за вечер

Корейские дорамы уже вышли за рамки привычных жанровых историй и регулярно экспериментируют с необычными сюжетами. По качеству производства многие из них вполне сопоставимы с западными сериалами.

«НФ8» как раз относится к таким картинам. Его нередко сравнивают с «Чёрным зеркалом», поскольку обе антологии размышляют о том, что происходит с человеком, когда технологии начинают слишком сильно влиять на его жизнь.

О чём рассказывает «НФ8»

Сериал состоит из восьми самостоятельных фантастических историй. Каждая серия представляет собой отдельный сюжет, действие которого происходит в недалёком будущем и так или иначе связано с отношениями человека и технологий.

Первый эпизод, «Молитва», рассказывает о роботе-медсестре, созданном для спасения людей. Однако перед андроидом возникает ситуация, в которой невозможно найти простое решение: ему приходится выбирать между поддержанием жизни пациента, находящегося в вегетативном состоянии, и жизнью его опекуна.

В серии «Моргнуть» главным героем становится детектив, который после гибели родителей испытывает ненависть к современным технологиям. Тем не менее ему приходится работать вместе с напарником, в тело которого имплантирован чип с искусственным интеллектом.

«Млечный Путь Джоанны» показывает мир, где продолжительность человеческой жизни зависит от принадлежности к одной из двух групп — «короткоживущим» или «долгожителям». В центре истории оказывается девушка, которой по случайности не сделали специальную инъекцию для продления жизни. Теперь ей остаётся всего четыре года.

В «Шамане» появляется Манксин — искусственный интеллект, способный с невероятной точностью предсказывать будущее. Двое клиентов решают выяснить, каким образом ей удаётся делать настолько точные прогнозы. Однако попытка раскрыть секрет её способностей приводит их к открытиям, которых они совершенно не ожидали.

Героиня «Белой вороны», стримерша Юнона, внезапно начинает терять зрителей. Пытаясь любой ценой вернуть прежнюю аудиторию, она идёт на рискованный шаг, который заканчивается настоящим кошмаром: во время прямой трансляции девушка оказывается заперта в виртуальной реальности.

«Настоящая любовь» обращается к теме виртуальных отношений. Мин Джун и Джин Вон знакомятся благодаря приложению для знакомств и кажутся идеальной парой. Однако их первая встреча в реальном мире оказывается под угрозой.

Эпизод «Детка, конечно» переносит действие в мир накануне конца света. У обычных людей начинают проявляться загадочные способности, происхождение которых никто не может объяснить.

Последняя история, «Пустое тело», посвящена утрате и попытке вернуть близкого человека с помощью технологий. Ра соглашается на опасную процедуру, в ходе которой мозг её погибшего сына соединяют с искусственным интеллектом.

Почему «НФ8» сравнивают с «Чёрным зеркалом»

Сходство с «Чёрным зеркалом» заметно практически сразу. «НФ8» тоже использует формат антологии, в которой каждая серия рассказывает самостоятельную историю и через фантастику рассматривает вполне реальные человеческие проблемы.

При этом корейский сериал не просто повторяет знакомую формулу. Авторы переносят темы зависимости от технологий, искусственного интеллекта, виртуальной реальности в собственный культурный контекст.

Отдельные эпизоды получились сильнее других, поэтому антология воспринимается неоднозначно. Тем не менее сериал сумел заинтересовать зрителей именно сочетанием научной фантастики и историй о человеческих чувствах.

«Классный и мощный сериал, заставил задуматься, а что останется от наших эмоций и личности, когда технологии разовьются еще сильнее», — пишут в Сети.

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