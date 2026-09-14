«Вор должен сидеть в тюрьме!» — на самом деле Жеглов так никогда не говорил: вот как Говорухин и Высоцкий изменили книгу

У знаменитого Глеба Жеглова из «Места встречи изменить нельзя» есть фраза, которую многие считают одной из главных цитат фильма. Однако в романе братьев Вайнеров в привычном для зрителей виде её нет.

При переносе истории на экран сценаристы и режиссёр заметно изменили отдельные эпизоды, а некоторые книжные персонажи вообще остались за пределами фильма.

Каким Жеглов был у Вайнеров

В романе Жеглов произносит мысль о том, что вор должен сидеть в тюрьме, совсем не так, как это выглядит в фильме. Там нет короткой реплики, ставшей крылатой.

В разговоре с Шараповым герой срывается, признаёт свой поступок и пытается объяснить, зачем подбросил Кирпичу кошелёк. Он говорит о том, что пошёл на обман не ради собственной выгоды, а потому, что считает это необходимым для борьбы с преступностью.

«Но я для кого это делаю? Для себя? Для брата? Для всего народа…», — объясняет персонаж.

Поэтому книжный Жеглов в этой сцене выглядит гораздо более эмоциональным. Он спорит, повышает голос, оправдывается и пытается доказать свою правоту.

Как появилась знаменитая реплика

Киношный вариант сцены устроен гораздо проще. Жеглов не вступает в долгие объяснения. Он подбрасывает кошелёк Кирпичу, после чего произносит фразу, которая впоследствии стала одной из самых узнаваемых в советском кино.

На создание окончательной реплики повлияла работа над фильмом Станислава Говорухина: режиссер сознательно делал Жеглова более решительным и холодным.

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