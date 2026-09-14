А ведь Стивен Кинг сразу знал, кому надо отдать Железный трон: и фанаты «Игры престолов» с ним согласны — точно не Брану

Эта сюжетная линия до сих пор остается самой спорной.

Стивен Кинг известен не только как один из самых популярных писателей современности. Он давно признаётся в любви к кино и сериалам, внимательно следит за громкими проектами и не стесняется делиться собственным мнением о них.

Поэтому неудивительно, что финал «Игры престолов» тоже не прошёл мимо него — у Кинга был свой вариант того, кому стоило занять Железный трон. И его выбор заметно отличается от того, что в итоге придумали создатели сериала.

После выхода последних эпизодов многие поклонники «Игры престолов» остались недовольны тем, как авторы распорядились сюжетными линиями главных героев. В интернете обсуждали слишком быстрый финал, судьбу Дейенерис, решение Джона Сноу и, конечно, неожиданное появление нового короля.

Но Кинг одним из первых встал на защиту финального сезона.

«Мне очень понравилась в том числе линия с Дени, которая устроила безумие в Королевской Гавани. Было много негатива по поводу финала, но я думаю, что это связано лишь с тем, что фанаты в принципе не хотят никакой развязки», — писал он в соцсетях.

А до премьеры автор смело выдвигал свои теории о концовке. В его версии, Джон и Дени должны были погибнуть вместе.

«Предположим — просто предположим, — что Железный трон в итоге займёт некий маленький мужчина с большим сердцем?», — отмечал он.

Этим он намекал на Тириона Ланнистера. Такой вариант выглядит вполне логично, особенно если вспомнить, как менялся персонаж на протяжении сериала.

Тирион никогда не был самым сильным воином и не обладал армией, способной самостоятельно захватить власть. Зато он хорошо разбирался в политике, умел договариваться и понимал, насколько опасны решения, принятые без учёта последствий.

Кроме того, Тирион прошёл через постоянное недоверие со стороны собственной семьи и неоднократно оказывался в ситуациях, где приходилось рассчитывать прежде всего на ум и способность просчитывать чужие действия. Его история заметно отличалась от пути большинства претендентов на власть.

В финале создатели сериала фактически оставили Тириона в роли советника нового короля. Кинг же видел в нём человека, который вполне мог бы занять трон самостоятельно. Среди поклонников сериала такой вариант тоже неоднократно обсуждался.

У Тириона был опыт управления, он знал сильные и слабые стороны различных правителей и успел увидеть, к чему приводит борьба за власть. В отличие от многих персонажей, он не стремился любой ценой получить корону. Возможно, именно отсутствие жажды власти сделало бы его более подходящим кандидатом.

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