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Киноафиша Статьи А ведь Стивен Кинг сразу знал, кому надо отдать Железный трон: и фанаты «Игры престолов» с ним согласны — точно не Брану

А ведь Стивен Кинг сразу знал, кому надо отдать Железный трон: и фанаты «Игры престолов» с ним согласны — точно не Брану

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Эта сюжетная линия до сих пор остается самой спорной.

Стивен Кинг известен не только как один из самых популярных писателей современности. Он давно признаётся в любви к кино и сериалам, внимательно следит за громкими проектами и не стесняется делиться собственным мнением о них.

Поэтому неудивительно, что финал «Игры престолов» тоже не прошёл мимо него — у Кинга был свой вариант того, кому стоило занять Железный трон. И его выбор заметно отличается от того, что в итоге придумали создатели сериала.

После выхода последних эпизодов многие поклонники «Игры престолов» остались недовольны тем, как авторы распорядились сюжетными линиями главных героев. В интернете обсуждали слишком быстрый финал, судьбу Дейенерис, решение Джона Сноу и, конечно, неожиданное появление нового короля.

Но Кинг одним из первых встал на защиту финального сезона.

«Мне очень понравилась в том числе линия с Дени, которая устроила безумие в Королевской Гавани. Было много негатива по поводу финала, но я думаю, что это связано лишь с тем, что фанаты в принципе не хотят никакой развязки», — писал он в соцсетях.

А до премьеры автор смело выдвигал свои теории о концовке. В его версии, Джон и Дени должны были погибнуть вместе.

«Предположим — просто предположим, — что Железный трон в итоге займёт некий маленький мужчина с большим сердцем?», — отмечал он.

Этим он намекал на Тириона Ланнистера. Такой вариант выглядит вполне логично, особенно если вспомнить, как менялся персонаж на протяжении сериала.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Тирион никогда не был самым сильным воином и не обладал армией, способной самостоятельно захватить власть. Зато он хорошо разбирался в политике, умел договариваться и понимал, насколько опасны решения, принятые без учёта последствий.

Кроме того, Тирион прошёл через постоянное недоверие со стороны собственной семьи и неоднократно оказывался в ситуациях, где приходилось рассчитывать прежде всего на ум и способность просчитывать чужие действия. Его история заметно отличалась от пути большинства претендентов на власть.

В финале создатели сериала фактически оставили Тириона в роли советника нового короля. Кинг же видел в нём человека, который вполне мог бы занять трон самостоятельно. Среди поклонников сериала такой вариант тоже неоднократно обсуждался.

У Тириона был опыт управления, он знал сильные и слабые стороны различных правителей и успел увидеть, к чему приводит борьба за власть. В отличие от многих персонажей, он не стремился любой ценой получить корону. Возможно, именно отсутствие жажды власти сделало бы его более подходящим кандидатом.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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