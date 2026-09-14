Как если бы новую часть «Джейсона Борна» снимали в Болливуде: необычный индийский боевик от Netflix набрал уже 12 000 000 часов просмотра

Среди известных боевиков мало франшиз, которые могут сравниться по масштабу и популярности с историей Джейсона Борна. Всё началось в 2002 году с фильма «Идентификация Борна», где Мэтт Дэймон сыграл страдающего амнезией агента ЦРУ и тем самым окончательно закрепил за собой статус звезды боевиков.

Спустя 24 года и четыре фильма Netflix решил предложить зрителям собственную альтернативу Борну — и новый проект «Альфа» уже стал международным хитом стриминга.

Сюжет

В центре истории оказываются две сотрудницы индийской разведки, привыкшие действовать самостоятельно и не отступать перед опасностью. На этот раз им приходится работать в одной команде, поскольку на кону оказывается нечто гораздо большее, чем очередная спецоперация.

Их противником становится глава крупной преступной организации — хладнокровный и расчётливый человек, готовый пойти на всё ради осуществления своего плана. Если его замысел удастся, последствия могут выйти далеко за пределы одной страны.

Получив задание от руководителя спецслужбы, оперативницы отправляются на сложную и опасную миссию.

Детали

«Альфа» вышла на Netflix 28 августа после непродолжительного проката в кинотеатрах по всему миру. Индийский фильм переносит атмосферу шпионских интриг и динамичных боевиков из вселенной Борна в экшен на языке хинди.

По количеству просмотров «Альфа» уже показала впечатляющий результат. За первую неделю на платформе фильм посмотрели 3,3 миллиона раз. С 31 августа по 6 сентября «Альфа» получила ещё 5,2 миллиона просмотров, а общее время просмотра достигло 12,2 миллиона часов.

Этого оказалось достаточно, чтобы фильм занял четвёртое место в рейтинге самых популярных неанглоязычных картин платформы.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.