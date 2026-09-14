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Киноафиша Статьи Внук Толкина выбрал худший фильм трилогии: наплевал на 11 «Оскаров» и 1 млрд сборов

Внук Толкина выбрал худший фильм трилогии: наплевал на 11 «Оскаров» и 1 млрд сборов

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»

Впрочем, некоторые фанаты его поддерживают.

«Властелин колец: Возвращение короля» принято считать вершиной трилогии Питера Джексона. Фильм получил сразу 11 премий «Оскар», собрал огромную кассу и заслужил восторженные отзывы критиков.

Поэтому особенно неожиданно звучит мнение Саймона Толкина, внука Дж. Р. Р. Толкина: именно заключительная часть показалась ему наиболее слабой. Причём его претензии касаются не качества постановки, а того, как масштаб фильма повлиял на персонажей и саму историю.

Мнение Толкина

В интервью BBC Саймон Толкин говорил, что в целом высоко оценивает работу Джексона. Особенно ему близко «Братство кольца», где герои большую часть времени находятся в совместном путешествии, а зрители успевают понять их характеры и отношения.

С «Возвращением короля», по его мнению, ситуация изменилась. В заключительной части одновременно происходит слишком много событий, герои перемещаются между многочисленными локациями, а времени непосредственно на персонажей остаётся гораздо меньше.

Из-за этого сюжет, по его мнению, начинает восприниматься прежде всего как череда масштабных сражений.

«Слишком много событий, слишком много локаций, и почти нет времени на героев», — заявил он.

Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»

Масштаб фильма

С точки зрения зрелищности «Возвращение короля» действительно превосходит предыдущие фильмы. Битва на Пеленнорских полях, оборона Минас-Тирита, появление армии Арагорна и штурм Чёрных врат стали одними из самых масштабных сцен трилогии.

Но в книгах Толкина большое значение имеют сомнения, страх, моральный выбор и постепенные изменения персонажей. В фильме всё это оказывается на втором плане из-за постоянного движения сюжета и огромного количества экшен-сцен.

Саймон Толкин при этом не выступает против экранизаций своего деда и не пытается обесценить работу Джексона. Напротив, он признаёт масштаб и значимость трилогии. Его замечание скорее касается расстановки акцентов в последнем фильме.

Неудивительно, что именно «Братство кольца» многие зрители воспринимают как наиболее близкую к духу Толкина часть. Там больше времени уделено дороге, дружбе и постепенному развитию персонажей.

«Две крепости» сохраняют этот баланс, хотя экшена становится заметно больше. А «Возвращение короля» окончательно делает ставку на масштаб, превращая историю в грандиозное кинозрелище.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Властелин колец: Возвращение короля» (2003)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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