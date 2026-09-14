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Киноафиша Статьи Для любителей «17 мгновений весны»: 3 русских сериала о военных разведчиках с высоким рейтингом

Для любителей «17 мгновений весны»: 3 русских сериала о военных разведчиках с высоким рейтингом

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Исаев»

Зрители по достоинству оценили эти картины.

Разведывательная работа совсем не похожа на то, что часто показывают в шпионских фильмах. Здесь нет необходимости постоянно устраивать погони и эффектные перестрелки. Гораздо важнее уметь просчитывать действия противника, сохранять хладнокровие и не выдавать себя. Ошибка может обернуться не провалом операции, а гибелью человека.

Если вам интересны истории о разведчиках, где на первом месте стоят не спецэффекты, а напряжение и психологическая игра, стоит обратить внимание на три российских сериала. Все они получили на «Кинопоиске» оценки не ниже 8,0.

«Зорге» (2019), 8,3

Рихард Зорге действует в Токио под журналистским прикрытием и постепенно входит в круг японской политической и военной элиты. Получая доступ к важной информации, он передаёт сведения, способные повлиять на ход войны.

Сериал делает акцент не только на работе разведчика, но и на его личной стороне. За профессиональной выдержкой скрывается человек, которому приходится жить в постоянном напряжении и одиночестве.

Кадр из сериала «Зорге»

«Апостол» (2008), 8,2

В центре сюжета оказываются братья-близнецы, оказавшиеся по разные стороны фронта. Один из них должен выдать себя за другого, чтобы внедриться в школу подготовки диверсантов и разрушить её изнутри.

Главному герою приходится постоянно балансировать между необходимостью играть чужую роль и риском разоблачения.

Кадр из сериала «Апостол»

«Исаев» (2009), 7,8

Сериал рассказывает о молодом Исаеве, который ещё не стал знаменитым Штирлицем. Это история его первых шагов, ошибок и решений, постепенно формирующих будущего разведчика.

Действие разворачивается на фоне революционных событий и политических перемен. Исаев оказывается втянут в сложные комбинации, связанные с контрабандой и борьбой различных сил.

Кадр из сериала «Исаев»

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериалов «Зорге», «Апостол», «Исаев»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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