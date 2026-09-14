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Киноафиша Статьи На волне успеха «Ведьмака» и «Кастлвании»: Netflix экранизирует самую мрачную игру современности — у мультика по Diablo рейтинг 18+ гарантирован

На волне успеха «Ведьмака» и «Кастлвании»: Netflix экранизирует самую мрачную игру современности — у мультика по Diablo рейтинг 18+ гарантирован

Проверено редакцией
Кадр из игры «Diablo III»

Стриминг взялся за непростую тему.

Netflix продолжает активно осваивать направление экранизаций видеоигр. После успеха «Ведьмака» стриминговый сервис решил обратиться к одной из самых мрачных франшиз в истории игровой индустрии.

Экранизация Diablo

Netflix готовит анимационный сериал по Diablo. Это будет первая телевизионная адаптация игры. Франшиза уже около 30 лет занимает заметное место в игровой индустрии: первая часть вышла ещё в 1996 году и быстро приобрела большую популярность. Поэтому идея перенести её на экран обсуждалась уже давно.

Как сообщает Variety, Blizzard так описала будущий проект: компания, много лет создававшая целые вселенные в своих играх, теперь объединяется с известными творческими командами, чтобы рассказывать новые истории за пределами игровой индустрии. То есть сюжет будет создан специально для картины.

В рамках этого сотрудничества Netflix разрабатывает анимационный сериал, действие которого будет происходить во вселенной Diablo. Дополнительные подробности обещают раскрыть позднее. Дата премьеры пока не объявлена.

Об игре

Первая Diablo появилась в 1996 году и практически сразу стала хитом. Впоследствии у игры вышло несколько продолжений, получивших признание игроков.

События франшизы разворачиваются в мире, оказавшемся между силами Рая и Ада. Diablo представляет собой серию мрачных экшен-RPG с элементами фэнтези, известную жестокими сражениями и большим количеством демонической символики.

Именно содержание игр неоднократно становилось причиной споров и критики. Несмотря на это, франшиза продолжает оставаться одной из крупных серий в игровой индустрии.

Следующая основная часть, Diablo V, сейчас находится в разработке. Её выход планируется на 2029 год.

Netflix и экранизации

У Netflix уже есть значительный опыт переноса игр на телевидение, хотя результаты таких проектов были разными. «Ведьмак» после премьеры в 2019 году стал большим успехом для платформы, несмотря на все последующие споры вокруг ухода Генри Кавилла. Удачно сложилась и судьба анимационных проектов «Кастлвания» и «Аркейн».

Но были и менее успешные попытки. Например, сериал «Обитель зла» не смог завоевать аудиторию и завершился после первого сезона.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадр из игры «Diablo III»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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