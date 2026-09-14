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Даже те, кто пересмотрел «Властелин колец» по 10 раз, не могут разобраться: как связаны Арвен и Галадриэль

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

Они приходятся друг другу родственницами.

В фильмах Питера Джексона «Властелин колец» Арвен и Галадриэль ни разу не оказываются в одном кадре. При этом обе героини заметно влияют на события трилогии.

Галадриэль принимает Братство в Лотлориэне и помогает героям продолжить путь, а Арвен спасает Фродо от назгулов и ради Арагорна готова отказаться от бессмертия. Однако их сюжетные линии в кино остаются параллельными.

Объяснение довольно очевидное: Галадриэль живёт в Лотлориэне, Арвен — в Ривенделле, а эти земли разделяют Туманные горы. Но в мире Толкина между героинями существует гораздо более тесная связь.

Галадриэль — мать Келебриан, супруги Элронда, а Арвен является их дочерью. Следовательно, Галадриэль приходится Арвен бабушкой, а Элронду — свекровью. Через Арвен она также становится прародительницей будущего рода Арагорна.

Что связывает Арвен и Галадриэль

Обе героини занимают особое место в истории Средиземья и отличаются необычной красотой. Галадриэль происходит от трёх великих эльфийских родов. Особенно знамениты её волосы: согласно легенде, в них отражался свет Двух Деревьев Валинора — золотого и серебряного.

Арвен принадлежит уже к следующему поколению. Она унаследовала от отца тёмные волосы, а её внешность напоминает её далёкую предшественницу Лутиэн.

Эта параллель важна и для истории любви Арвен. Лутиэн также выбрала любовь к смертному человеку и отказалась от бессмертия, поэтому решение Арвен остаться с Арагорном перекликается с её древней историей.

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

Откуда в экранизациях взялись воительницы

В книгах Толкина ни Арвен, ни Галадриэль не представлены как участницы сражений. Однако создатели экранных адаптаций расширили их роли.

В трилогии Джексона Арвен получает одну из самых заметных сцен действия, когда спасает раненого Фродо от назгулов. В удалённых материалах фильма она также должна была участвовать в битве у Хельмовой Пади.

В «Кольцах власти» ещё дальше пошли с Галадриэль. Героиня показана как воительница и лидер, хотя в оригинальной истории её роль выглядит иначе.

Такой подход связан с необходимостью сделать персонажей более заметными на экране. В книгах Арвен появляется лишь в отдельных эпизодах, а Галадриэль получает сравнительно небольшую роль в «Братстве кольца». Экранизации значительно расширили их сюжетные линии и сделали обеих героинь более активными участницами событий.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Властелин колец: Братство кольца» (2001)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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